Bojkot tudi na novi šoli: 'Naši otroci tudi jutri ne bodo šli k pouku'

Načeloma bi starši otrok sprejeli rešitev, da je deček v razredu z asistentom, a poudarjajo, da bodo rešitvi prikimali šele, ko jim bo nekdo pisno jamčil, da deček ne predstavlja nevarnosti za njihove otroke, razred in celotno šolo. "Dokler nimamo tega jamstva, svojih otrok ne bomo poslali nazaj v šolo," so dejali po poročanju 24sata.hr.

Izjemno kritični so starši dečkovih sošolcev do vseh pristojnih. Obregnili so se ob izjavo zagrebškega župana Tomislava Tomaševića. Ta je obljubil, da bo mesto storilo vse potrebno, da se izvede strokovna ocena in poišče rešitev, ki bo zadovoljiva za vse. Starši pa menijo, da so mestne oblasti za težavo vedele že dolgo, storile pa niso nič.

Devetletni deček, ki prihaja iz dobro situirane družine, ima težave s socialnim prilagajanjem in vedenjem, zaradi česar je bil že večkrat premeščen med šolami. V prejšnji šoli so starši otroke zadržali od pouka, zato so dečka preusmerili na drugo šolo, kjer pa so se težave ponovile.

Ministrstvo za izobraževanje in mestne oblasti se medtem medsebojno obtožujejo, namesto da bi se soočili s problemom.

Hrvaški zavod za socialno skrbstvo pa že več kot dve leti spremlja družino dečka, vendar brez konkretnih rezultatov. Vse skupaj dodatno otežuje dejstvo, da starši dečka niso pripravljeni sodelovati s pristojnimi institucijami, kar še dodatno zapleta reševanje te kompleksne situacije.