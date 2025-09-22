Bojkot zaradi ukinitve Kimmla: Disney naj bi bil ob 3,8 milijarde dolarjev

Po poročanju Culture Base naj bi tržna vrednost podjetja čez noč padla za 3,87 milijarde dolarjev (3,29 milijarde evrov). Disney sicer uradno ni potrdil številk, je pa več medijev poročalo o padcu delnic na borzah.
Gibanja na trgu vrednostnih papirjev izhajajo iz polemike, ki je nastala ob suspenzu priljubljenega voditelja Jimmyja Kimmla s strani televizije ABC zaradi njegovih komentarjev o atentatu na Charlieja Kirka.
Odločitev je sprožila spletno razpravo, na omrežju X pa so se pojavile oznake, kot je #BoycottDisney. Mnogi uporabniki družbenih omrežij trdijo, da ukinitev oddaje pomeni napad na svobodo govora in komedijo oz. satiro. Nekateri naročniki so napovedali odpoved naročnine za Disney+, Hulu in ABC, drugi pa so napovedali bojkot prihajajočih izdaj Disneya, vključno z Zootopijo 2 in Avatarjem 3.
Kimmel je prejel javno podporo številnih znanih osebnosti, vključno z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in drugimi voditelji večernih oddaj, kot so Stephen Colbert, Jimmy Fallon in Jon Stewart. Kritiki Disneyjeve poteze namigujejo, da je podjetje delovalo pod političnim pritiskom, in opozarjajo na pretekle izjave predsednika Donalda Trumpa, uperjene proti Kimmlu. Kimmla so podprli tudi številni filmski igralci, med njimi Tatiana Maslany, Misha Collins in Wil Wheaton.
Kritikam odločitve so se pridružili tudi številni senatorji in kongresniki, sindikati in nevladne organizacije, ki so potezo označili za napad na svobodo izražanja in ne za programsko izbiro, poroča Yahoo. Spletna stran tudi poroča, da so se številni naročniki, ki so sklenili odpovedati naročnino na Disney+ soočili s sesuvanjem spletne strani, ki je zaradi bojkota preobremenjena.
Kimmel, čigar pogodba z ABC poteče prihodnje leto, je od leta 2003 vodil oddajo Jimmy Kimmel Live! in bil tudi voditelj večjih dogodkov televizijske mreže, vključno s podelitvijo oskarjev. Komisar Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendar Carr je zagrozil, da bo pod drobnogled vzel licenco ABC za predvajanje programa, kljub temu da FCC nima pooblastil, da bi jo v takšnih primerih preklical, poroča The Express Tribune.
Jeza zaradi odločitve ni omejena le na splet, poroča Newsweek. Protestniki so se v četrtek zbrali pred Disneyjevim studiem v Burbanku v Kaliforniji po odločitvi ABC, da umakne oddajo. Zbrani so za CNN povedali, da so v znak protesta proti tej potezi že preklicali svoje naročnine na Disney+.
Carr je dejal, da Kimmlovi komentarji "očitno neposredno zavajajo ameriško javnost". Kimmel je namreč dejal, da "mnogi v deželi MAGA poskušajo tega otroka, ki je umoril Charlieja Kirka, označiti za karkoli drugega kot enega od njih ... in so storili vse, kar so lahko, da bi s tem pridobili politične točke."
Skupno je skoraj četrtina od 250 podružnic ABC ukinila njegovo oddajo. Prihodnost Kimmlove oddaje sedaj visi na nitki. Vodstvo Disneyja se je v četrtek sestalo s Kimmlom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.