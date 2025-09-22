Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Tujina

Bojkot zaradi ukinitve Kimmla: Disney naj bi bil ob 3,8 milijarde dolarjev

Washington, 22. 09. 2025 11.57 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
37

Disney, ki že dolgo velja za eno vodilnih svetovnih podjetij na področju zabavnih vsebin, se sooča z vse večjimi javnimi kritikami in finančnimi izgubami po suspenzu voditelja večernih oddaj Jimmyja Kimmla. Naročniki medtem poročajo, da se stran za odpovedi naročnin Disney+ nenehno sesuva.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel FOTO: AP

Po poročanju Culture Base  naj bi tržna vrednost podjetja čez noč padla za 3,87 milijarde dolarjev (3,29 milijarde evrov). Disney sicer uradno ni potrdil številk, je pa več medijev poročalo o padcu delnic na borzah. 

Gibanja na trgu vrednostnih papirjev izhajajo iz polemike, ki je nastala ob suspenzu priljubljenega voditelja Jimmyja Kimmla s strani televizije ABC zaradi njegovih komentarjev o atentatu na Charlieja Kirka

Odločitev je sprožila spletno razpravo, na omrežju X pa so se pojavile oznake, kot je #BoycottDisney. Mnogi uporabniki družbenih omrežij trdijo, da ukinitev oddaje pomeni napad na svobodo govora in komedijo oz. satiro. Nekateri naročniki so napovedali odpoved naročnine za Disney+, Hulu in ABC, drugi pa so napovedali bojkot prihajajočih izdaj Disneya, vključno z Zootopijo 2 in Avatarjem 3.

Kimmel je prejel javno podporo številnih znanih osebnosti, vključno z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in drugimi voditelji večernih oddaj, kot so Stephen Colbert, Jimmy Fallon in Jon Stewart. Kritiki Disneyjeve poteze namigujejo, da je podjetje delovalo pod političnim pritiskom, in opozarjajo na pretekle izjave predsednika Donalda Trumpa, uperjene proti Kimmlu. Kimmla so podprli tudi številni filmski igralci, med njimi Tatiana Maslany, Misha Collins in Wil Wheaton.

Kritikam odločitve so se pridružili tudi številni senatorji in kongresniki, sindikati in nevladne organizacije, ki so potezo označili za napad na svobodo izražanja in ne za programsko izbiro, poroča Yahoo. Spletna stran tudi poroča, da so se številni naročniki, ki so sklenili odpovedati naročnino na Disney+ soočili s sesuvanjem spletne strani, ki je zaradi bojkota preobremenjena. 

Donald Trump na spominski slovesnosti po umoru Charlieja Kirka
Donald Trump na spominski slovesnosti po umoru Charlieja Kirka FOTO: AP

Kimmel, čigar pogodba z ABC poteče prihodnje leto, je od leta 2003 vodil oddajo Jimmy Kimmel Live! in bil tudi voditelj večjih dogodkov televizijske mreže, vključno s podelitvijo oskarjev. Komisar Zvezne komisije za komunikacije (FCC) Brendar Carr je zagrozil, da bo pod drobnogled vzel licenco ABC za predvajanje programa, kljub temu da FCC nima pooblastil, da bi jo v takšnih primerih preklical, poroča The Express Tribune.  

Jeza zaradi odločitve ni omejena le na splet, poroča Newsweek. Protestniki so se v četrtek zbrali pred Disneyjevim studiem v Burbanku v Kaliforniji po odločitvi ABC, da umakne oddajo. Zbrani so za CNN povedali, da so v znak protesta proti tej potezi že preklicali svoje naročnine na Disney+.

Carr je dejal, da Kimmlovi komentarji "očitno neposredno zavajajo ameriško javnost". Kimmel je namreč dejal, da "mnogi v deželi MAGA poskušajo tega otroka, ki je umoril Charlieja Kirka, označiti za karkoli drugega kot enega od njih ... in so storili vse, kar so lahko, da bi s tem pridobili politične točke."

Skupno je skoraj četrtina od 250 podružnic ABC ukinila njegovo oddajo. Prihodnost Kimmlove oddaje sedaj visi na nitki. Vodstvo Disneyja se je v četrtek sestalo s Kimmlom.

jimmy kimmel odpovedi
Naslednji članek

Evtanazirali bodo 10.000 prašičev, razlog: afriška prašičja kuga

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
22. 09. 2025 12.25
V mednarodnih vodah lahko letijo samo zahodna letala, al kako???
ODGOVORI
0 0
3320.
22. 09. 2025 12.20
+3
Wokeizem stane, prav je tako.
ODGOVORI
3 0
BrezPitt
22. 09. 2025 12.25
+1
Definiraj wokeizem:))))??? V prazni glavi vam odmeva ta woke, pa Kučan....
ODGOVORI
1 0
Evropa_Evropejcem
22. 09. 2025 12.18
+8
Po celotni zemlji se odvija revolucija ZDRAVEGA RAZUMA. Nihče je ne more več ustaviti. Bolano levičarstvo pošiljamo na smetišče zgodovine. Ljudje zahtevamo normalnost, red in vrnitev k tradiciji!
ODGOVORI
11 3
CorbaMorba
22. 09. 2025 12.20
-3
Fasizem ni zdrav. Lp
ODGOVORI
1 4
BrezPitt
22. 09. 2025 12.20
-3
Sanja svinja kukuruz!
ODGOVORI
0 3
REMIGRACIJA ZDAJ
22. 09. 2025 12.24
+2
Najhujša napaka, ki jo je bolana levica kdaj koli storila, je bil atentat na Charlieja Kirka. Priča smo največjemu preporodu zahodnih vrednot v človeški zgodovini, ki gori z besom 1000 sonc. Zlo bo ta dan obžalovalo za vso večnost.
ODGOVORI
2 0
Slovenec007
22. 09. 2025 12.17
+5
Kdor ve kaj je dobro za njihove otroke ne bo nikoli plačal naročnine za Disney, ali pa jo ukinil če jo ima.
ODGOVORI
5 0
dannyer
22. 09. 2025 12.16
+4
Levica je rak rana celotnega sveta. Ter sinonim za nasilje.
ODGOVORI
9 5
GMajky
22. 09. 2025 12.24
-1
sininim za nasilje je prah v tvoji podstrehi!
ODGOVORI
0 1
Evropa_Evropejcem
22. 09. 2025 12.16
+4
Pravilno! Levičarstvo je morilska ideologija. Z morilci ni pogajanj.
ODGOVORI
9 5
Kruha in Iger
22. 09. 2025 12.16
+7
še kar n.a.b.i.j.a.t.e. o ruskih kršitvah zračnega prostora. Če je letel v mednarodnih vodah, katere en pas razglasi ena država za izključno gospodarsko cono, še ne pomeni, da je letalo kršilo njihov zračni prostor.
ODGOVORI
7 0
detect
22. 09. 2025 12.14
+3
desnica je rak rana sveta.
ODGOVORI
8 5
CorbaMorba
22. 09. 2025 12.14
+3
Kdaj pa je Disney ratal woke? Kar se mene tice so od samega zacetka kraljujejo kvir protagonisti in predvsem antagonisti.
ODGOVORI
4 1
Igi31
22. 09. 2025 12.11
+12
nč novga za disney nov sneguljčica film tudi naredil miljonsko izgubo. Noben ne gleda tega sra...
ODGOVORI
12 0
Jizzmaster 69
22. 09. 2025 12.11
+3
Levaki so ga mogli odpustit, da so nehali prejemati kritke za Kirka in da imajo kritiko do Trumpa in svobodo govora. Ampak eno je odpustit, drugo pa je pihnit cloveka
ODGOVORI
6 3
mastablasta
22. 09. 2025 12.18
+2
meni je bolj zanimivo, da so tega strelca vzgojili glboko verni MAGA starši.
ODGOVORI
2 0
Klovni...
22. 09. 2025 12.10
+15
Disney se sesuva že nekaj časa, seveda zaradi stvari o katerih nočete pisat.
ODGOVORI
15 0
Laki je malo nervozan
22. 09. 2025 12.09
-1
Tako si desničarji predstavljate svobodo govora in pravico do svobode izražanja.Vi lahko vse, žalite, dikreditirate, zaničujete, lažete, prirejate resnico, širite teorije zarot, ko pa druga stran samo usta odpre, pa je takoj sovražni govor, ki ga je treba nemudoma sankcionirat.In ravno to počne Oranži pavijan.Niti najmanjša kritika ni dovoljena.
ODGOVORI
7 8
dannyer
22. 09. 2025 12.13
+4
opisal si levico. in ne desnico. to počne levica, katera si izmišljuej zavaja laže, ter cenzurira napada normalne ljudi. ali nevidiš ironijo. Jimmi pa ni šlo za svobod govora. ta te ščiti pred vlado. Njega so skenclali tv mreže cancler in trarchenel ki so ga umaknili iz 60 tv. ni se hotel opravičiti. Potem pa je Diesny reel dovolj. bali so se tožb. To pa ni svoboda govora.
ODGOVORI
5 1
JOSEPH HAYDN
22. 09. 2025 12.14
+1
Proslavljat smrt nekoga je 'najmanjša kritika'. Tukaj se ne gre za leve in desne, ampka za biti človek
ODGOVORI
1 0
BrezPitt
22. 09. 2025 12.16
-1
Čisto prav je povedal!
ODGOVORI
1 2
Thor78
22. 09. 2025 12.17
+0
Tako si levičarji predstavljate svobodo govora in pravico do svobode izražanja. Če kdo razmišlja drugače od vas ga pokončate. Islam ima podobno retoriko, vse kar ni islam je za pokončat.
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
22. 09. 2025 12.08
+3
Propadate zaradi levičarstva in woke usmerjenosti. Tudi pri nas več nihče pameten ne gleda RTV in živijo samo še na račun prisilnega prispevka.
ODGOVORI
8 5
jank
22. 09. 2025 12.12
-5
Uživaj ob Novi, ki Samo hvalijo Janšo, na vse druge pa kar naprej polivajo gnojnico.
ODGOVORI
2 7
BrezPitt
22. 09. 2025 12.15
+0
Rtv se zna kdaj je začel njen propad. Ob vstopu JaJota v vlado, ko se je začel vmešavati v rtv. Tudi jaz jo ne gledam več čeprav sem vedno gledal dnevnike na rtv, ker v tistih dveh letih načrtnega napada na ustanovo se ne bo še 10 let pobrala.
ODGOVORI
1 1
Rdečimesečnik
22. 09. 2025 12.07
+4
Disney se je sesul že ko so uvedli mavrico
ODGOVORI
7 3
dannyer
22. 09. 2025 12.06
-2
hmmm. Disney ima probleme prej. sem videl posnetke ni bilo veliko ljudi pred abc pa disney. sicer pa so lokalni medij ga vrgli ven zaradi laganja pa še ni se hotel opravičiti še več še je hotel napadati. pa so rekli NE tv postaje. Disney pa je ime dovolj so dovolj mrd izgubili letos.
ODGOVORI
1 3
DeycoSI
22. 09. 2025 12.06
-1
hahahaha, kere pravljice... kar ne nehate, kajne.. kdaj boste spregledali, da ste na napačni strani zgodovine???
ODGOVORI
1 2
jobo
22. 09. 2025 12.04
+1
"Včeraj se je zgodilo nekaj, kar nas je pretreslo do dna duše. Nekateri poslanci koalicije so glasovali proti možnosti, da bi otroci z najhujšimi, redkimi in smrtonosnimi boleznimi dobili dostop do novih genskih zdravil. Da, prav ste prebrali – proti.
ODGOVORI
3 2
jobo
22. 09. 2025 12.13
+2
Ni OK kar se je zgodilo v ZDA, tudi pri nas 39. člen Ustave določa svobodo govora, izražanja ... Da se pa v SLO dogaja kar sem zgoraj napisal pa je katastrofa, pa samo en ali dva media sta to do sedaj objavila.
ODGOVORI
2 0
VladdyDaddy
22. 09. 2025 12.03
+0
In čez en teden bodo delnice spet na istem
ODGOVORI
2 2
Banion
22. 09. 2025 12.03
+4
se je pri nas tudi dogajalo, z nastopom janeza je izginilo kar nekaj ljudi na RTV
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256