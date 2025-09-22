Bojkot zaradi ukinitve Kimmla: Disney naj bi bil ob 3,8 milijarde dolarjev

Po poročanju Culture Base naj bi tržna vrednost podjetja čez noč padla za 3,87 milijarde dolarjev (3,29 milijarde evrov). Disney sicer uradno ni potrdil številk, je pa več medijev poročalo o padcu delnic na borzah.

Gibanja na trgu vrednostnih papirjev izhajajo iz polemike, ki je nastala ob suspenzu priljubljenega voditelja Jimmyja Kimmla s strani televizije ABC zaradi njegovih komentarjev o atentatu na Charlieja Kirka.

Odločitev je sprožila spletno razpravo, na omrežju X pa so se pojavile oznake, kot je #BoycottDisney. Mnogi uporabniki družbenih omrežij trdijo, da ukinitev oddaje pomeni napad na svobodo govora in komedijo oz. satiro. Nekateri naročniki so napovedali odpoved naročnine za Disney+, Hulu in ABC, drugi pa so napovedali bojkot prihajajočih izdaj Disneya, vključno z Zootopijo 2 in Avatarjem 3.

Kimmel je prejel javno podporo številnih znanih osebnosti, vključno z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo in drugimi voditelji večernih oddaj, kot so Stephen Colbert, Jimmy Fallon in Jon Stewart. Kritiki Disneyjeve poteze namigujejo, da je podjetje delovalo pod političnim pritiskom, in opozarjajo na pretekle izjave predsednika Donalda Trumpa, uperjene proti Kimmlu. Kimmla so podprli tudi številni filmski igralci, med njimi Tatiana Maslany, Misha Collins in Wil Wheaton.

Kritikam odločitve so se pridružili tudi številni senatorji in kongresniki, sindikati in nevladne organizacije, ki so potezo označili za napad na svobodo izražanja in ne za programsko izbiro, poroča Yahoo. Spletna stran tudi poroča, da so se številni naročniki, ki so sklenili odpovedati naročnino na Disney+ soočili s sesuvanjem spletne strani, ki je zaradi bojkota preobremenjena.