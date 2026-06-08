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Bojna letala Nata sestrelila ruski dron nad Latvijo

Riga, 08. 06. 2026 10.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Dron

Natova letala so sestrelila ruski dron, ki je vstopil v zračni prostor Latvije, so sporočile latvijske oborožene sile. V latvijski zračni prostor sicer večkrat zaidejo droni, tudi ukrajinskega izvora.

"Zavezniška bojna letala so uspešno sestrelila dron, ki je letel v zračni prostor Latvije," je latvijska vojska sporočila v objavi na družbenem omrežju X.

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Oblasti so sicer že pred vstopom drona opozorile prebivalce zahodnih regij, naj se zaradi grožnje umaknejo v notranje prostore, piše Reuters. Opozorilo je bilo preklicano, ko je bil dron sestreljen.

V latvijski zračni prostor, pa tudi estonski, finski in litvanski, večkrat zaidejo tako ruski kot ukrajinski droni. Prejšnji mesec je bil nad Estonijo sestreljen ukrajinski dron. Tudi tokrat sprva izvor drona ni bil jasen, vendar so kasneje potrdili, da je šlo za ruski dron.

Vojaški droni, ki zaidejo v zračne prostore sosed Rusije, vzbujajo vse več skrbi, da se vojna širi proti severnim mejam zveze Nato.

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