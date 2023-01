Boksar, ki se je uprl množici policistov in postal junak iranskega upora

Kot pripoveduje kurdski Iranec, je pristopil do policistov in jih pozval, naj uberejo mirnejši pristop do protestnikov, ki zahtevajo "konec vladavine klerikalcev z železno pestjo". "Želel sem, da z ljudmi sklenejo kompromis. Ljudi zatirate brez milosti in to je nečloveško," je za CNN dogodke tistega dne podoživljal Morovati. Kot pravi, so ga policisti takoj napadli, brez opozorila, pri tem pa najprej uporabili solzivec, gumijevke, nato pa še strelno orožje. Morovati pripoveduje, da je šele nato v samoobrambi prijel za nož.

Po spletu je pred dnevi zaokrožil posnetek oktobrskega spopada med protestnikom in iranskimi policisti v kurdskem mestu Sanadaj na zahodu Irana. Organi postave so ga sprva poskušali onesposobiti z gumijevkami, nato pa so uporabili strelno orožje. "Ustrelili so me s šibrovko z majhne razdalje, nato pa še dvakrat z drugim strelnim orožjem v noge," je v pogovoru za CNN dejal Aškan Morovati .

Čeprav mu je grozila smrtna kazen, protestnik pravi, da je "pred tem že večkrat umrl". Prepričan je, da so ga tudi po pridržanju policisti želeli umoriti ter da so ga v bolnišnico odpeljali le zato, ker so mislili, da bo umrl.

Toda to se ni zgodilo. Po operaciji v bolnišnici Kowsar v Sanadaju je začel okrevati. Morovati je za CNN povedal, da so zdravniki v bolnišnici povedali, da ima prestreljeno arterijo v nogi ter prestreljena pljuča. Zdravnika, ki je Morovatija operiral, so oblasti pridržale zaradi nudenja zdravniške pomoči protestnikom, a so ga po zaslišanju kmalu izpustile.

Morovatija so po mesecu dni okrevanja v bolnišnici prišli iskat policisti in ga odpeljali v zapor. Tam je imel precej slabšo oskrbo, rane so mu previjali redkeje, zdravniško osebje pa se ni zmenilo za njegove krike in bolečine, pravi. "Moral sem poiskati sol in si jo nanesti na rane, da sem rano le malo razkužil," pravi Morovati o svojih skoraj 10 dneh v zaporu. "Niso se zmenili za moje stanje." Pri ostalih zapornikih je izprosil protibolečinske tablete.

Po desetih dneh trpljenja in prošenj njegove družine, naj ga znova premestijo v bolnišnico Kowsar, je uprava zapora sklenila Morovatija premestiti v vojaško bolnišnico, kjer je ostal šest dni. "Tam sem bil z obema rokama in nogama priklenjen na posteljo." Vojaški zdravniki so mislili, da umira, in predlagali, da ga premestijo v bolnišnico, ki je bolje opremljena za njegovo zdravljenje. To se je tudi zgodilo. Prav v tem času ga je sodišče v odsotnosti obdolžilo "vojne proti bogu" oz. moharebe. Morovati je sklenil pobegniti iz države.

Pobeg

Namesto da bi odšel v bolnišnico, je Morovati pobegnil iz države. "Iz države sem pobegnil skozi gore in puščave, medtem ko sem močno krvavel in bil v zelo zelo slabem stanju." Pri begu so mu pomagali prijatelji, sedaj pa se nahaja na neznani lokaciji zunaj Irana. Danes pravi, da je njegova prestreljena noga omrtvičena, vendar se s tem spopada. Pravi, da se mu je izjemno boleče sprijazniti z dejstvom, da po poškodbah ne bo mogel nadaljevati boksarske kariere. Na vprašanje o njegovi varnosti in morebitni fizični bolečini, ki jo čuti, Morovati odgovarja, da se ne počuti varnega in da ga boli. "Toda trenutno je zame najpomembnejša osvoboditev Irana. Življenje bom dal za svoj narod, za svoj Iran, ne enkrat, ampak stotisočkrat."