Boksarski zvezdnik bo kandidiral za predsednika Filipinov

Drugi del vladajoče stranke je za predsednika nominiral senatorja Christopherja Goja. Gre za tesnega sodelavca sedanjega predsednika Rodriga Duterteja, ki pa bi v skladu s tem predlogom postal podpredsednik.

S tem naj bi skušal sedanji predsednik po besedah kritikov zaobiti ustavno prepoved tretjega mandata, tako da bi postal podpredsednik, vendar ob tem še vedno vladal iz ozadja oziroma celo znova prevzel predsedniško mesto, če bi Go odstopil, piše Reuters.

Po poročanju BBC naj bi Go zavrnil kandidaturo za mesto predsednika. Čeprav člani Gojeve stranke želijo, da znova razmisli o svoji odločitvi, se je v tem delu stranke porodila tudi ideja, da bi se mu na listi pridružila hči predsednika Duterteja, Sara Duterte-Carpio, poroča BBC.

"Jaz sem borec in vedno bom borec – v ringu in zunaj njega"

Kot boksar je Pacquiao osvojil svetovne naslove v osmih različnih težnostnih kategorijah. Zadnji dvoboj proti kubanskemu nasprotniku je sicer izgubil in dejal, da razmišlja o upokojitvi. Ko je sprejel nominacijo, pa je rekel: "Jaz sem borec in vedno bom borec – v ringu in zunaj njega."