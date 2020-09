Na Kanarskih otokih številne hotelske verige napovedale zaprtje

Najhujši udarec je pandemija zadala turizmu. Kakšne so posledice, se žal še predobro zavedajo v Španiji, ki je od januarja do avgusta naštela kar 40 milijonov turistov manj kot v lanskem letu. In ker množice turistov zaradi naraščanja okužb seveda ni na vidiku, je prav malo tudi upanja, da se obetajo boljši časi. Na Kanarskih otokih, kjer je gospodarstvo večinoma odvisno prav od turizma, zato odmevajo boleče odločitve. Številne hotelske verige so napovedale zaprtje že na vrhuncu letošnje koronasezone.