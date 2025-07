'Bolečina, kot da bi ti nekdo trgal kost': v Jadranu našli strupeno ribo

Čeprav ugriz strupene ribe, ki so jo našli v jadranskem morju, ni smrtonosen, je lahko izjemno neprijeten in zahteva ustrezno prvo pomoč.

"Pred dvema mesecema me je ugriznilin še vedno imam dve sledi. Noga je bila rdeča, nato modra in vijolična, bila je strašno otečena. Na koncu sem jemal antibiotike in zdravila, o bolečini po ugrizu pa nočem govoriti. Rekel bom le, da se počutiš, kot da ti nekdo trga kost in kot da te udarja vročinski val. Grozno," je ena od žrtev ugriza komentirala pod objavljenemim videoposnetkom, poroča Net.hr.