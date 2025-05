Bolehal naj bi tudi Fico. Se z Vučićem želita izogniti obisku Moskve?

Devetomajske parade ob dnevu zmage nad naciozmom in fašizmom se bo udeležilo več svetovnih voditeljev, med njimi tudi kitajski predsednik Ši Džinping ter brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva . Svojo udeležbo sta v preteklih tednih najavila tudi Aleksandar Vučić in Robert Fico, vendar pa se glede njune udelžbe sedaj pojavljajo ugibanja. Vučić je namreč prekinil obisk ZDA in se vrnil v Beograd, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić pa je dejala, da je njegovo zdravstveno stanje "resno oslabljeno". Vučić bi se moral na Floridi srečati s Trumpom, vendar se je po posvetovanju z zdravniki vrnil v Srbijo, poroča RTS .

To sicer ni prvič, da je Fico v zadnjem trenutku spremenil svoj urnik. Aprila je odpovedal tiskovno konferenco in predavanje v Združenem kraljestvu. Nekdanji češki predsednik Miloš Zeman je kasneje razkril, da je bil razlog poslabšanje njegovega zdravja po atentatu, ki se je zgodil lani. Napadalec Juraj Cintula je Fica ustrelil 15. maja 2024, Fico pa je pred kratkim v parlamentu dejal, da ima zaradi ran, ki jih je utrpel, še vedno zdravstvene težave.

Ne Vučić ne Fico sicer še nista odpovedala udeležbe na moskovski paradi. Iz Bruslja pa so v zadnjih dneh prihaja opozorila vsem voditeljem držav EU in kandidatkam, naj se ne udeležujejo parade v Moskvi. Pri tem so imeli predvsem v mislih Fica in Vučića, medtem ko je urad Viktorja Orbana sporočil, da se madžarska delegacija ne bo udeležila dogodka. "Tudi če bi bile države zahodne Evrope v dobrih odnosih z Rusijo, še vedno ne bi bilo smiselno, da bi Madžarska sodelovala pri praznovanjih, saj je konec druge svetovne vojne za državo pomenil grenak poraz." Madžarska se je namreč borila proti Rdeči armadi na strani nacistične Nemčije skoraj vse do njene kapitulacije.