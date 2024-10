'Bolezen, ki je mučila faraone, je zdaj del zgodovine Egipta'

Malarija se je na območju Egipta pojavila že 4000 let pred našim štetjem, so ugotovili znanstveniki.

"Malarija je stara toliko kot egipčanska civilizacija, ampak bolezen, ki je mučila faraone, je sedaj del njene zgodovine in ne prihodnosti," je dejal vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Sedaj pa v Egiptu že najmanj tri leta niso imeli domačih prenosov malarije. To so dosegli s pomočjo nadzorovanja, uničevanja območij razmnoževanja komarjev in zaščito pred piki komarjev. Dodatno so pokazali tudi sposobnost, da preprečijo ponoven pojav in širjenje bolezni.

Bolezen povzročajo paraziti, ki jih prenašajo komarji mrzličarji. Bolezen spremlja visoka vročina, mrzlica, glavoboli in bolečine v mišicah. Smrtonosna je lahko zlasti za majhne otroke in odrasle z oslabljenim imunskim sistemom.