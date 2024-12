Bolezen modrikastega jezika: Kitajci prepovedali uvoz živine iz Hrvaške

Kitajska je to odločitev sprejela, potem ko sta Hrvaška in Poljska Svetovni organizaciji za zdravje živali prijavili primere bolezni v eni poljski pokrajini in dveh hrvaških županijah, je v ponedeljek po poročanju Hine oz. tiskovne agencije Reuters sporočila kitajska carinska uprava.

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni domači in divji prežvekovalci. Konji in prašiči niso dovzetni. Bolezen najbolj prizadene ovce, govedo pa je glavni rezervoar virusa med sesalci in je zelo pomembno za epidemiologijo bolezni, navaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.