Bolezni, ki jih prenašajo komarji: v Evropi rekordno število okuženih

Evropo pestijo vse daljše in intenzivnejše sezone okužb z virusi, ki jih prenašajo komarji, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). "Na te spremembe vplivajo podnebni in okoljski dejavniki, kot je dvig temperatur, daljša poletja, milejše zime in spremembe v količini padavin – težave, ki skupaj ustvarjajo ugodne pogoje za razmnoževanje komarjev in prenos virusov," navajajo na spletni strani organizacije.
Evropa vstopa v novo fazo
Evropa po besedah direktorice centra Pamele Rendi-Wagner vstopa v novo fazo, kjer "daljši, bolj razširjen in intenzivnejši prenos (teh) bolezni postaja nova normalnost". Kot je izpostavila, ECDC tesno sodeluje z vsemi državami članicami, da bi zagotovil prilagojeno podporo in pravočasna navodila za javno zdravje ter tako okrepil odziv Evrope.
Komar Aedes albopictus, ki prenaša virus čikungunja, se je po podatkih ECDC denimo doslej 'udomačil' že v 16 evropskih državah in 369 regijah (še pred desetletjem so njihovo prisotnost zabeležili v 114 regijah). V kombinaciji z vse večjim obsegom mednarodnega potovanja pa ta širitev povečuje verjetnost lokalnih izbruhov. V Evropi so letos doslej potrdili že 27 primerov čikungunje, kar je nov rekord za celino.
Poleg tega je Evropa zabeležila največ primerov virusa Zahodnega Nila v zadnjih treh letih.
Od 1. januarja do 13. avgusta letos je osem evropskih držav potrdilo 335 primerov lokalnega prenosa virusa Zahodnega Nila in tudi 19 smrtnih primerov. Najbolj prizadeta je Italija, kjer so od začetka sezone potrdili 274 primerov oziroma okoli 80 odstotkov vseh evropskih primerov okužbe.
Na severovzhodu Francije, v Alzaciji, pa so prvič potrdili tudi lokalni prenos virusa. "To je neobičajen primer na tej zemljepisni širini, ki kaže, da se tveganje za prenos bolezni še naprej širi proti severu," so sporočili iz ECDC. Pričakujejo, da se bo število okužb še naprej povečevalo in verjetno doseglo sezonski vrh avgusta ali septembra.
Kako se okužbe prenašajo? 'Preprečevanje pomembnejše kot kdaj koli prej'
Céline Gossner, vodja oddelka za bolezni, ki se prenašajo s hrano, vodo, vektorji in zoonoze pri ECDC, je poudarila, da je preventiva pomembnejša kot kdaj koli prej, tako z usklajenimi javnimi pobudami kot z osebnimi zaščitnimi ukrepi.
Prebivalcem prizadetih regij svetujejo, da se pred piki komarjev zaščitijo z uporabo repelentov, nošenjem dolgih rokavov in hlač ter uporabo mrež proti komarjem.
Kot je še dodala Gossnerjeva, pa je nujno treba okrepiti in razširiti tudi učinkovite, okolju prijazne ukrepe za nadzor komarjev.
