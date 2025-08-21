Bolezni, ki jih prenašajo komarji: v Evropi rekordno število okuženih

V Evropi je bilo letos potrjenih rekordno število primerov bolezni, ki jih prenašajo komarji, vključno z okužbo z virusom Zahodnega Nila in boleznijo, ki jo povzroča virus čikungunja, opozarja Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni. Sezone teh bolezni pa so vse daljše in intenzivnejše, odločen in usklajen odziv za zaščito javnega zdravja je zato nujen.

Usklajeni ukrepi javnega zdravja ter ukrepi za osebno zaščito so nujni, svarijo na ECDC. FOTO: AP icon-expand

Evropo pestijo vse daljše in intenzivnejše sezone okužb z virusi, ki jih prenašajo komarji, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). "Na te spremembe vplivajo podnebni in okoljski dejavniki, kot je dvig temperatur, daljša poletja, milejše zime in spremembe v količini padavin – težave, ki skupaj ustvarjajo ugodne pogoje za razmnoževanje komarjev in prenos virusov," navajajo na spletni strani organizacije.

Evropa vstopa v novo fazo

Evropa po besedah direktorice centra Pamele Rendi-Wagner vstopa v novo fazo, kjer "daljši, bolj razširjen in intenzivnejši prenos (teh) bolezni postaja nova normalnost". Kot je izpostavila, ECDC tesno sodeluje z vsemi državami članicami, da bi zagotovil prilagojeno podporo in pravočasna navodila za javno zdravje ter tako okrepil odziv Evrope.

V Evropi je bilo letos potrjenih rekordno število primerov bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot sta čikungunja in virus Zahodnega Nila. Zaradi podnebnih sprememb to postaja "nova normalnost", je včeraj sporočila Evropska agencija za zdravje.

Komar Aedes albopictus, ki prenaša virus čikungunja, se je po podatkih ECDC denimo doslej 'udomačil' že v 16 evropskih državah in 369 regijah (še pred desetletjem so njihovo prisotnost zabeležili v 114 regijah). V kombinaciji z vse večjim obsegom mednarodnega potovanja pa ta širitev povečuje verjetnost lokalnih izbruhov. V Evropi so letos doslej potrdili že 27 primerov čikungunje, kar je nov rekord za celino. Poleg tega je Evropa zabeležila največ primerov virusa Zahodnega Nila v zadnjih treh letih. Od 1. januarja do 13. avgusta letos je osem evropskih držav potrdilo 335 primerov lokalnega prenosa virusa Zahodnega Nila in tudi 19 smrtnih primerov. Najbolj prizadeta je Italija, kjer so od začetka sezone potrdili 274 primerov oziroma okoli 80 odstotkov vseh evropskih primerov okužbe. Na severovzhodu Francije, v Alzaciji, pa so prvič potrdili tudi lokalni prenos virusa. "To je neobičajen primer na tej zemljepisni širini, ki kaže, da se tveganje za prenos bolezni še naprej širi proti severu," so sporočili iz ECDC. Pričakujejo, da se bo število okužb še naprej povečevalo in verjetno doseglo sezonski vrh avgusta ali septembra.

Nove smernice ECDC opisujejo praktične ukrepe za nadzor, preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki jih povzročajo virus čikungunja, virus dengue in virus Zika, s prilagojenimi priporočili za evropske države, vključno s tistimi, ki imajo omejene izkušnje ali se doslej še niso soočale z grožnjo bolezni, ki jih prenašajo komarji.

Kako se okužbe prenašajo? 'Preprečevanje pomembnejše kot kdaj koli prej'