Tujina

Bolezni, ki jih prenašajo komarji: v Evropi rekordno število okuženih

Stockholm, 21. 08. 2025 08.29 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
Ti.Š. , STA
Komentarji
6

V Evropi je bilo letos potrjenih rekordno število primerov bolezni, ki jih prenašajo komarji, vključno z okužbo z virusom Zahodnega Nila in boleznijo, ki jo povzroča virus čikungunja, opozarja Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni. Sezone teh bolezni pa so vse daljše in intenzivnejše, odločen in usklajen odziv za zaščito javnega zdravja je zato nujen.

Usklajeni ukrepi javnega zdravja ter ukrepi za osebno zaščito so nujni, svarijo na ECDC.
Usklajeni ukrepi javnega zdravja ter ukrepi za osebno zaščito so nujni, svarijo na ECDC. FOTO: AP

Evropo pestijo vse daljše in intenzivnejše sezone okužb z virusi, ki jih prenašajo komarji, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). "Na te spremembe vplivajo podnebni in okoljski dejavniki, kot je dvig temperatur, daljša poletja, milejše zime in spremembe v količini padavin – težave, ki skupaj ustvarjajo ugodne pogoje za razmnoževanje komarjev in prenos virusov," navajajo na spletni strani organizacije.

Evropa vstopa v novo fazo

Evropa po besedah direktorice centra Pamele Rendi-Wagner vstopa v novo fazo, kjer "daljši, bolj razširjen in intenzivnejši prenos (teh) bolezni postaja nova normalnost". Kot je izpostavila, ECDC tesno sodeluje z vsemi državami članicami, da bi zagotovil prilagojeno podporo in pravočasna navodila za javno zdravje ter tako okrepil odziv Evrope.

V Evropi je bilo letos potrjenih rekordno število primerov bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot sta čikungunja in virus Zahodnega Nila. Zaradi podnebnih sprememb to postaja "nova normalnost", je včeraj sporočila Evropska agencija za zdravje.

Komar Aedes albopictus, ki prenaša virus čikungunja, se je po podatkih ECDC denimo doslej 'udomačil' že v 16 evropskih državah in 369 regijah (še pred desetletjem so njihovo prisotnost zabeležili v 114 regijah). V kombinaciji z vse večjim obsegom mednarodnega potovanja pa ta širitev povečuje verjetnost lokalnih izbruhov. V Evropi so letos doslej potrdili že 27 primerov čikungunje, kar je nov rekord za celino.

Poleg tega je Evropa zabeležila največ primerov virusa Zahodnega Nila v zadnjih treh letih.

Od 1. januarja do 13. avgusta letos je osem evropskih držav potrdilo 335 primerov lokalnega prenosa virusa Zahodnega Nila in tudi 19 smrtnih primerov. Najbolj prizadeta je Italija, kjer so od začetka sezone potrdili 274 primerov oziroma okoli 80 odstotkov vseh evropskih primerov okužbe.

Na severovzhodu Francije, v Alzaciji, pa so prvič potrdili tudi lokalni prenos virusa. "To je neobičajen primer na tej zemljepisni širini, ki kaže, da se tveganje za prenos bolezni še naprej širi proti severu," so sporočili iz ECDC. Pričakujejo, da se bo število okužb še naprej povečevalo in verjetno doseglo sezonski vrh avgusta ali septembra.

Nove smernice ECDC opisujejo praktične ukrepe za nadzor, preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki jih povzročajo virus čikungunja, virus dengue in virus Zika, s prilagojenimi priporočili za evropske države, vključno s tistimi, ki imajo omejene izkušnje ali se doslej še niso soočale z grožnjo bolezni, ki jih prenašajo komarji.

Kako se okužbe prenašajo? 'Preprečevanje pomembnejše kot kdaj koli prej'

Céline Gossner, vodja oddelka za bolezni, ki se prenašajo s hrano, vodo, vektorji in zoonoze pri ECDC, je poudarila, da je preventiva pomembnejša kot kdaj koli prej, tako z usklajenimi javnimi pobudami kot z osebnimi zaščitnimi ukrepi.

Prebivalcem prizadetih regij svetujejo, da se pred piki komarjev zaščitijo z uporabo repelentov, nošenjem dolgih rokavov in hlač ter uporabo mrež proti komarjem.

Kot je še dodala Gossnerjeva, pa je nujno treba okrepiti in razširiti tudi učinkovite, okolju prijazne ukrepe za nadzor komarjev.

komarji okužbe bolezni virus Zahodnega Nila čikungunja ukrepi
KOMENTARJI (6)

Ol77
21. 08. 2025 09.17
+1
narod pejte se cept takoj..kva vam ni jasn????če vas komar ne bo frderbu vas bo pa cepivo 100);_℅
ODGOVORI
1 0
server
21. 08. 2025 09.07
+1
A bo moralo priti do epidemije bolezni, ki jih povzročajo komarji, da se bo naša vlada odločila za preventivne ukrepe, kot je npr. vnos steriliziranih komarjev v okolje?
ODGOVORI
1 0
Omizje
21. 08. 2025 09.14
kupi si komarnike za okna ne pa da čakaš da ti jih vlada kupi
ODGOVORI
0 0
mitja123123
21. 08. 2025 09.04
Kdaj pa bo cepivo?
ODGOVORI
0 0
Omizje
21. 08. 2025 09.16
cepiva je še zadosti od kovida baje deluje tudi proti komarjem
ODGOVORI
0 0
kriptaš
21. 08. 2025 08.51
+1
Doktorji in inženirji...
ODGOVORI
1 0
