Bolezni rastlin, popokani sadeži, skop pridelek ... cene pa zgolj rastejo

Italijanska proizvodnja sadja in zelenjave na letni ravni ustvari promet v višini 16 milijard evrov. A podnebne spremembe so že močno opustošile kmetijstvo v nekaterih državah, tudi pri naših zahodnih sosedih. Italija se uvršča med največje svetovne proizvajalce jabolk in hrušk, breskev, marelic, namiznega grozdja, melon in kivija.

Kot so povedali, so v Piemontu zabeležili več napadov virusa šarka na breskve in nektarine. V Emiliji-Romanji so poročali o moniliji na vsem koščičastem sadju. Visoka vlažnost na sadjarskih območjih je tako povzročila težave zaradi hitrega gnitja pridelkov. V Benečiji so medtem zaradi visokih temperatur ali zelo močnih padavin popokali številni sadeži. Zlasti so bile prizadete češnje, prizadetih je bilo namreč okoli 80 odstotkov najzgodnejših sadežev.

S trgatvijo začeli že julija: vročina in suša sta pospešili zorenje grozdja

Na Siciliji pa se kmetijska podjetja po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa spopadajo z večmesečno sušo ter velikim pomanjkanjem vode, posledice pa občutijo tudi nasadi sadnega drevja. Huda suša je tudi na Sardiniji in Apuliji.

In če to ne bi bilo dovolj, dodatne skrbi povzroča tudi precejšen upad poletne porabe sadja v primerjavi s prejšnjimi leti. Italijanske družine so namreč zaradi inflacije in padca kupne moči omejile nakup poletnega sadja, je pojasnil predsednik združenja Confagricoltura Michele Ponso. Vpliv pa ima seveda nenazadnje tudi konkurenca iz tujine, saj se ti izdelki v trgovinah prodajajo po nižjih cenah.