Bolgarija bo zaradi izbruha ptičje gripe usmrtila okoli 19.000 kokoši

Bolgarija bo kmalu začela z usmrtitvijo 19.000 kokoši na industrijskih farmah na jugu države, potem ko so odkrili zelo nalezljiv sev ptičje gripe. To je že tretji izbruh gripe na farmi v vasi Krivo Pole blizu mesta Haskovo v zadnjih treh letih. Ptičja gripa je v zadnjem času bila odkrita še v drugih evropskih državah, kot so Francija, Nizozemska in Velika Britanija, kjer so usmrtili 206 redkih in eksotičnih ptic.

Združeno kraljestvo in Evropo je to poletje prizadelo nezaslišano število primerov ptičje gripe, po novih podatkih je bilo od lanske jeseni usmrčenih 47,7 milijona ptic. Medtem ko je ogroženost za človeka označena kot nizka, so domače ptice po prejšnjih izbruhih preventivno ubili, da bi zmanjšali morebitna tveganja in širjenje. V preteklih letih so se izbruhi ptičje gripe zmanjšali s toplejšim vremenom in koncem selitve divjih ptic v jesenskem in zimskem času. Toda to poletje so se izbruhi nadaljevali po Združenem kraljestvu in drugod po Evropi, kar je povzročilo strah, da so visoko patogene različice ptičje gripe zdaj endemične pri divjih pticah, kar ustvarja tveganje za okužbe še vse leto.

icon-expand Kokošja farma FOTO: iStock

Od junija do septembra je bilo število izbruhov pri udomačenih pticah več kot petkrat večje kot v enakem obdobju lani. Strokovnjaki pravijo, da so se zdaj okužile vse vrste ptic, zaradi česar virus tudi še ni izginil. Pridelovalci perutnine od skrajnega severa do norveških otokov Svalbard do južne Portugalske so od lani skupaj poročali o skoraj 2500 izbruhih bolezni. Po zadnjih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni EU, Evropske agencije za varnost hrane in referenčnega laboratorija EU je bilo zabeleženih na tisoče izbruhov pri divjih pticah. Strokovnjaki za bolezni pravijo, da bi se lahko izbruhi to zimo še poslabšali.