Bolgarija in Romunija ostali brez dovoljenja za vstop v schengen

Medtem ko je Hrvaška dobila zeleno luč za vstop v schengensko območje, pa so notranji ministri EU na zasedanju v Bruslju Bolgariji in Romuniji vstop v schengen zavrnili. Slovenska ministrica Tatjana Bobnar je ob tem izrazila obžalovanje: "Upamo, da bo ta odločitev kmalu sprejeta." Še večje razočaranje pa seveda v obeh zavrnjenih državah. Predsednik romunske poslanske zbornice Marcel Ciolacu je Avstriji namenil ostre besede: "Putinu ste podarili nepričakovano božično darilo."

Romunija in Bolgarija sta po zasedanju notranjih ministrov EU v Bruslju ostali pred vrati schengna. Njunemu vstopu v schengensko območje sta namreč odločno nasprotovali Avstrija in Nizozemska. Bolgarski notranji minister Ivan Demerdžijev je veto Avstrije in Nizozemske označil za politično motiviran. "Trenutno ne nameravamo sprejeti nobenih protiukrepov," je dejal, čeprav je Sofija pred tem zagrozila, da bo to storila.

icon-expand Schengen FOTO: Shutterstock

"Avstrija je sporočila, da je pripravljena na kompromis," je iz Bruslja povedal za bolgarski nacionalni radio in dodal, da Bolgarija ponuja več možnosti, med drugim mešane patrulje na meji z avstrijskimi obmejnimi stražarji. Ocenil pa je, da je z Nizozemsko, v nasprotju z Avstrijo, težje. A ob tem je izrazil prepričanje, da bi se Bolgarija schengnu lahko pridružila prihodnje leto. Da bi se Bolgarija schengenskemu območju lahko pridružila že marca 2023, meni tudi bolgarski zunanji minister Nikolaj Milkov. "Pri tem še naprej vztrajamo. Še nikoli doslej nismo imeli večje podpore. Zdaj nas podpira 25 držav članic, če štejemo še Avstrijo, jih je 26. Tudi Evropska komisija in Evropski parlament sta nam naklonjena, ostane nam še ena država," je dejal in dodal, da njegova država že dolgo izpolnjuje vse kriterije za vstop v območje. 'Nepričakovano božično darilo za Putina' Romunski predsednik vlade Nicolae Ciuca je medtem dejal, da ne razume neprilagodljivosti Dunaja, a ob tem dodal, da Romunija zaradi zavrnitve ne bo obupala, temveč bo še bolj motivirana, da doseže vstop v schengensko območje. Zlasti zato, ker so se vse druge države članice EU izrekle za njen vstop.

icon-expand Obmejni policist na romunski meji. FOTO: AP

Predsednik romunske poslanske zbornice in vodja socialdemokratske stranke (PSD) Marcel Ciolacu pa je Avstrijo obtožil, da služi ruskim interesom in da je z vetom ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu podarila "nepričakovano božično darilo". Dodal je, da bo imelo avstrijsko "absurdno in nepošteno" glasovanje proti vstopu Romunije v schengen "nedvomno posledice". Ciolau bo sicer prihodnje leto na podlagi določil v koalicijski pogodbi po vsej verjetnosti prevzel premierski stolček v Bukarešti.