Bolgarija izbira novega predsednika

Nekdanja socialistična evropska poslanka in novinarka Jotova je dopoldne svoj glas oddala v Sofiji. "Trdno verjamem, da morajo vladati mir, stabilnost in varnost," je dejala po glasovanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
62-letnica, ki uživa podporo premierja Rumena Radeva in njegove levosredinske koalicije Progresivna Bolgarija, je položaj prevzela, potem ko je Radev januarja letos odstopil zaradi kandidature na predčasnih parlamentarnih volitvah.
V drugem krogu volitev naj bi se pomerila s 50-letnim ekonomistom in nekdanjim viceguvernerjem centralne banke Andrejem Gjurovom. Ankete prozahodnemu politiku, ki je kandidat liberalno-konservativne opozicije, napovedujejo 31-odstotno podporo, ostalim kandidatom pa precej manjšo.
Potem ko je na volišču v svojem rojstnem mestu Blagoevgrad oddal glas, je Gjurov dejal: "Želimo si Bolgarijo, ki zre v prihodnost - Bolgarijo, ki je evropska, svobodna in ponosna."
Tretje mesto na današnjih volitvah naj bi osvojil kandidat proruske nacionalistične stranke Preporod Kostadin Kostadinov, ki mu javnomnenjske ankete napovedujejo 12 odstotkov glasov.
Vojna v Ukrajini in njeno širjenje na Črno morje ter položaj države v vse bolj nevarnem regionalnem okolju so bili sicer v središču volilne kampanje, zlasti po vrsti napadov z droni na trgovske ladje v Črnem morju, s katerimi se je ukrajinska vojna približala bolgarski obali.
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