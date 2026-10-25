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Bolgarija izbira novega predsednika

Sofija, 25. 10. 2026 13.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Volitve v Bolgariji

V Bolgariji potekajo predsedniške volitve, na katerih volivci izbirajo med 27 kandidati. Ankete napovedujejo drugi krog, v katerem naj bi se pomerila začasna predsednica Ilijana Jotova in nekdanji začasni premier Andrej Gjurov. Volišča se bodo zaprla ob 20. uri po lokalnem času.

Nekdanja socialistična evropska poslanka in novinarka Jotova je dopoldne svoj glas oddala v Sofiji. "Trdno verjamem, da morajo vladati mir, stabilnost in varnost," je dejala po glasovanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

62-letnica, ki uživa podporo premierja Rumena Radeva in njegove levosredinske koalicije Progresivna Bolgarija, je položaj prevzela, potem ko je Radev januarja letos odstopil zaradi kandidature na predčasnih parlamentarnih volitvah.

V drugem krogu volitev naj bi se pomerila s 50-letnim ekonomistom in nekdanjim viceguvernerjem centralne banke Andrejem Gjurovom. Ankete prozahodnemu politiku, ki je kandidat liberalno-konservativne opozicije, napovedujejo 31-odstotno podporo, ostalim kandidatom pa precej manjšo.

Potem ko je na volišču v svojem rojstnem mestu Blagoevgrad oddal glas, je Gjurov dejal: "Želimo si Bolgarijo, ki zre v prihodnost - Bolgarijo, ki je evropska, svobodna in ponosna."

Tretje mesto na današnjih volitvah naj bi osvojil kandidat proruske nacionalistične stranke Preporod Kostadin Kostadinov, ki mu javnomnenjske ankete napovedujejo 12 odstotkov glasov.

Vojna v Ukrajini in njeno širjenje na Črno morje ter položaj države v vse bolj nevarnem regionalnem okolju so bili sicer v središču volilne kampanje, zlasti po vrsti napadov z droni na trgovske ladje v Črnem morju, s katerimi se je ukrajinska vojna približala bolgarski obali.

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