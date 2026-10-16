Bolgarija po napadih z droni v Črnem morju za pomoč prosila Nato

"Poslali smo pisma in prošnjo generalnemu sekretarju Nata ter poveljniku zavezniških sil, v katerih ju pozivamo, naj okrepijo naše zmogljivosti, kar pomeni tudi razporeditev dodatnih sil na našem ozemlju. Čakamo na njuno odločitev," je povedal Stojanov.
Dodal je še, da se namerava kmalu sestati s kolegoma iz Romunije in Turčije, da bi razpravljali o usklajenih ukrepih in skupnem pristopu k zaostrenim razmeram v Črnem morju.
Na vprašanje o bolgarski prošnji je uradnik zveze Nato odgovoril, da bodo to obravnavali predstavniki članic zavezništva na srečanju prihodnji teden, poroča tiskovna agencija Reuters.
Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih. V zadnjih dneh sta o tovrstnih napadih ob njihovih obalah poročali Bolgarija in Romunija.
Generalni sekretar Nata Mark Rutte je o napadih v četrtek govoril z bolgarskim premierjem Rumenom Radevom in romunskim predsednikom Nicusorjem Danom. Po srečanju je zagotovil, da bo "Nato še naprej tesno sodeloval z zavezniki na območju Črnega morja ter po potrebi prilagajal svojo odvračalno in obrambno držo".
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