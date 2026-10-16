Bolgarija po napadih z droni v Črnem morju za pomoč prosila Nato

"Poslali smo pisma in prošnjo generalnemu sekretarju Nata ter poveljniku zavezniških sil, v katerih ju pozivamo, naj okrepijo naše zmogljivosti, kar pomeni tudi razporeditev dodatnih sil na našem ozemlju. Čakamo na njuno odločitev," je povedal Stojanov.

Dodal je še, da se namerava kmalu sestati s kolegoma iz Romunije in Turčije, da bi razpravljali o usklajenih ukrepih in skupnem pristopu k zaostrenim razmeram v Črnem morju.