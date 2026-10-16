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Bolgarija po napadih z droni v Črnem morju za pomoč prosila Nato

Sofija, 16. 10. 2026 14.24 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
STA
Trgovska ladja v Črnem morju

Bolgarija je zvezo Nato zaprosila za razporeditev bojnih letal in sistemov za obrambo pred droni na njenem ozemlju, je sporočil bolgarski obrambni minister Dimitar Stojanov. Bolgarija si za krepitev zračne obrambe prizadeva po seriji napadov z droni na trgovske ladje v Črnem morju.

"Poslali smo pisma in prošnjo generalnemu sekretarju Nata ter poveljniku zavezniških sil, v katerih ju pozivamo, naj okrepijo naše zmogljivosti, kar pomeni tudi razporeditev dodatnih sil na našem ozemlju. Čakamo na njuno odločitev," je povedal Stojanov.

Dodal je še, da se namerava kmalu sestati s kolegoma iz Romunije in Turčije, da bi razpravljali o usklajenih ukrepih in skupnem pristopu k zaostrenim razmeram v Črnem morju.

Tankerji v Črnem morju
Tankerji v Črnem morju
FOTO: Profimedia

Na vprašanje o bolgarski prošnji je uradnik zveze Nato odgovoril, da bodo to obravnavali predstavniki članic zavezništva na srečanju prihodnji teden, poroča tiskovna agencija Reuters.

Ladje v Črnem morju so bile od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih. V zadnjih dneh sta o tovrstnih napadih ob njihovih obalah poročali Bolgarija in Romunija.

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Generalni sekretar Nata Mark Rutte je o napadih v četrtek govoril z bolgarskim premierjem Rumenom Radevom in romunskim predsednikom Nicusorjem Danom. Po srečanju je zagotovil, da bo "Nato še naprej tesno sodeloval z zavezniki na območju Črnega morja ter po potrebi prilagajal svojo odvračalno in obrambno držo".

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nato bolgarija črno morje obramba

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr Dre
16. 10. 2026 14.45
🇺🇦 nikakor ne more potegniti sveta v to vojno, Baltske državi, Poljska in delno Bolgari dajejo vse od sebe, kar jim ukažejo v Wašingtonu.. Vsak, ki ima 3 razrede OŠ ve, da države z 6000+ atomskimi bombami NI mogoče poraziti, tudi če bevska 40 držav... Slej, ko prej bo visok oblak v obliki gobe.
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-1
1 2
anatomija
16. 10. 2026 15.09
Kaj jim pomaha 6000 ali pa tudi milijon atomski če jih je pa delček tega dovolj za uničenje sveta .Če jim VB on Francija pošljejo pol svojih Rusije ne bo več na zemljevidu
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+0
2 2
Dr Dre
16. 10. 2026 15.15
Če pravilno razumem bodo Francizi, Britanci napadli Rusijo... Rusi bodo pa čakali da rakete v uri do 3 eksplodirajo v 🇷🇺... Sami pa ne bodo vrnili udarca z 100 krat močnejšim napadom.. A izdaš, na kateri šoli si študiral Obramboslovje, taktike vojne in to...
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-1
1 2
anatomija
16. 10. 2026 15.21
Dre ti omenjaš in groziš z jedrskim orožjem , ko dobiš odgovor pa prevračaš besede. Z jedrskim orožjem ruski nacisti grozite že 4 leta . Tako politiki kot vi njihovi sužnji. In kaj misliš , da boš dosegel tem . Še več Ruskega nacizma boš prikazal
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+0
1 1
anatomija
16. 10. 2026 15.22
Peskov je grozil , da bo Vilna  postala neposredna tarča ruskega jedrskega orožja. Podpredsednik ruskega varnostnega sveta Dmitrij Medvedjev je ob tem celo zagrozil, da bodo Litvo izbrisali z zemljevida. Dmitrij Medvedjev, podpredsednik ruskega Varnostnega sveta, že dlje časa prek družbenih omrežij in uradnih izjav stopnjuje ostre grožnje proti Evropi, ki se nanašajo na jedrsko orožje, vojaške tarče in suverenost evropskih držav.  Julija 2026 je Medvedjev na družbenem omrežju X prebivalcem Finske poslal jasno opozorilo, da se je njihova država z znašla na ruskem seznamu jedrskih ciljev. Aprila 2026 je rusko obrambno ministrstvo objavilo zemljevid potencialnih ciljev znotraj Evrope. Medvedjev je ob tem pozval evropske države, naj sporočila in zemljevide vzamejo skrajno resno.  V začetku februarja 2026 je Medvedjev  poudaril nevarnost globalnega spopada in izjavil, da svetu grozi jedrska apokalipsa. Maja 2026, po napadih v bližini romunske meje, je Evropi sporočil, da je "spanja konec" in da se bodo geopolitične napetosti le še stopnjevale. Januarja 2026 je Medvedjev dvignil prah z izjavo, da si lahko predstavlja ugrabitve evropskih voditeljev, pri čemer se je skliceval na določene primere iz mednarodne politike.  Že pred tem je ostro napadel Avstrijo in ji zagrozil z vojaškimi posledicami ter drago kaznijo, če bi se odločila za približevanje ali pridružitev zvezi Nato.
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-1
0 1
zazdaj
16. 10. 2026 15.50
Lepo si predstavil ruse. Nikoli ne bi smeli priti do jedrskega orožja, ker z njim stalno strašijo. Najhuje pa je to, da so sposobni uresničit grožnje. Ne razumem ljudi ,ki take nasilneže podpirajo. Zgleda da so sami nasilneži
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0 0
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