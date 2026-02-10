Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Skrivnostni kult v bolgarskem hribovju: v tednu dni odkrili šest trupel

Sofija, 10. 02. 2026 15.56 pred 33 minutami 3 min branja 2

Avtor:
N.L.
Kamere so ujele skupino, ki se pred kočo poslavlja.

Bolgarijo pretresajo smrti šestih oseb na območju gorovja na zahodu države. Pred tednom dni so v požgani koči, kjer ima sedež ena od nevladnih organizacij, našli tri trupla, v nedeljo pa so 80 kilometrov stran v avtodomu odkrili še tri mrtve osebe. Okoliščine policija še preiskuje, dogodek obravnavajo kot množični umor ali samomor, saj so bili vsi pokojni člani zaprte skupine, ki je izvajala duhovne rituale.

V nedeljo je pastir poklical policijo, ker je na območju gore Okolchitsa na zahodu Bolgarije za volanom avtodoma opazil negibno osebo. Policija je nato v vozilu našla tri trupla, med njimi tudi truplo 15-letnega dečka. Po prvih ugotovitvah gre za dvojni umor in samomor. V bližini trupel so našli več tulcev in kosov orožja. Preiskovalci so v avtodomu zasegli še telefone in prenosni računalnik.

Preiskovalci sumijo, da je trojica povezana s smrtmi treh moških pred enim tednom v eni od planinskih koč 80 kilometrov stran, poroča btvnovinite.bg.

V koči ima sedež nevladna organizacija, ki naj bi se zavzemala za varstvo narave (NAKZT). Njeni člani naj bi več let, vsaj uradno, delovali kot "varuhi gozdov".

Kočo so zažgali

Trupla, ki so jih našli v avtodomu, naj bi bila torej povezana z dogodkom iz začetka februarja, ko je bolgarska policija objavila posnetke nadzornih kamer iz gozda, kjer je več stavb, tudi koča. S posnetkov je razvidno, da se je šesterica med seboj poslavljala. Vseh šest je bilo del omenjene nevladne skupine, nekateri naj bi v koči tudi živeli. Pogoj za bivanje v gozdu je bilo sicer izvajanje duhovnih praks po več ur na dan.

Trije so nato ostali v koči, ostali trije pa so kočo zapustili. Trojica, ki je ostala v koči, naj bi objekt nato skušala zažgati. Prvo trojico, ki je odšla, pa sumijo, da si je v avtodomu teden dni kasneje sodila sama ali pa je ena oseba umorila druga dva, nato še sebe. Po poročanju bolgarskih medijev so trojico, ki je odšla iz gozda, s pomočjo posnetkov že identificirali in potrdili, da gre za osebe, ki so jih nato našli mrtve v avtodomu. Identitete žrtev iz koče še niso potrdili.

Kamere so ujele skupino, ki se pred kočo poslavlja.
Kamere so ujele skupino, ki se pred kočo poslavlja.
FOTO: BTV Novinite

Vsi umrli naj bi bili pripadniki tibetanskega budizma, saj je policija v koči našla budistične knjige in transparente ter zapiske o "duhovnem očiščenju in povzdignjenju s spolnimi praksami", poroča Btvnovinite. Dogodek sedaj razkriva še temnejše ozadje. Organizacija NAKZT, ki naj bi se uradno ukvarjala z ekologijo, naj bi v resnici delovala kot zaprta skupina, ki je izvajala specifične rituale.

Skupino naj bi pred dvema letoma že vzeli pod drobnogled zaradi pritožb o domnevnem spolnem izkoriščanju mladoletnikov. Sorodnik enega od članov je dejal, da so bili člani omenjene skupine "psihično izjemno nestabilni".

"Takega primera v naši državi še nismo imeli," priznava načelnik nacionalne policije Zahari Vaskov, ki je dogodek označil za tragedijo brez primere. Številne nejasnosti in odprta vprašanja pa so v Bolgariji te dni sprožile veliko ugibanj in teorij zarote.

bolgarija kult trupla preiskava

Zelena luč strožji migrantski politiki

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
10. 02. 2026 16.29
nevladniki pa to
Odgovori
+1
1 0
biggie33
10. 02. 2026 16.26
Jeffrey je v Bolgariji?!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
Ideje za počitnice z manj ali nič "scrollanja"
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Virus, ki se prenaša z neposrednim stikom in je nevaren
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
cekin
Portal
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
Rekordna vrednost kolajn na Zimskih olimpijskih igrah 2026
moskisvet
Portal
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527