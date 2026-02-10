Skrivnostni kult v bolgarskem hribovju: v tednu dni odkrili šest trupel

V nedeljo je pastir poklical policijo, ker je na območju gore Okolchitsa na zahodu Bolgarije za volanom avtodoma opazil negibno osebo. Policija je nato v vozilu našla tri trupla, med njimi tudi truplo 15-letnega dečka. Po prvih ugotovitvah gre za dvojni umor in samomor. V bližini trupel so našli več tulcev in kosov orožja. Preiskovalci so v avtodomu zasegli še telefone in prenosni računalnik. Preiskovalci sumijo, da je trojica povezana s smrtmi treh moških pred enim tednom v eni od planinskih koč 80 kilometrov stran, poroča btvnovinite.bg. V koči ima sedež nevladna organizacija, ki naj bi se zavzemala za varstvo narave (NAKZT). Njeni člani naj bi več let, vsaj uradno, delovali kot "varuhi gozdov".

Kočo so zažgali

Trupla, ki so jih našli v avtodomu, naj bi bila torej povezana z dogodkom iz začetka februarja, ko je bolgarska policija objavila posnetke nadzornih kamer iz gozda, kjer je več stavb, tudi koča. S posnetkov je razvidno, da se je šesterica med seboj poslavljala. Vseh šest je bilo del omenjene nevladne skupine, nekateri naj bi v koči tudi živeli. Pogoj za bivanje v gozdu je bilo sicer izvajanje duhovnih praks po več ur na dan.

Trije so nato ostali v koči, ostali trije pa so kočo zapustili. Trojica, ki je ostala v koči, naj bi objekt nato skušala zažgati. Prvo trojico, ki je odšla, pa sumijo, da si je v avtodomu teden dni kasneje sodila sama ali pa je ena oseba umorila druga dva, nato še sebe. Po poročanju bolgarskih medijev so trojico, ki je odšla iz gozda, s pomočjo posnetkov že identificirali in potrdili, da gre za osebe, ki so jih nato našli mrtve v avtodomu. Identitete žrtev iz koče še niso potrdili.

Kamere so ujele skupino, ki se pred kočo poslavlja. FOTO: BTV Novinite