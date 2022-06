Bolgarija umaknila veto na začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonije

Sklep je bil sprejet s 170 glasovi za in 37 proti, 21 poslancev pa se je vzdržalo, je po glasovanju povedal podpredsednik bolgarskega parlamenta Atanas Atanasov.

Pred Severno Makedonijo ni več ovir za začetek pristopnih pogajanj za članstvo v EU, če bo izpolnila zahteve Bolgarije glede dolgo trajajočih zgodovinskih in jezikovnih sporov.

"Navsezadnje je v našem interesu, da Zahodni Balkan, Severna Makedonija in Albanija, dobijo možnost za vstop v EU," je med razpravo dejal sopredsednik desničarske stranke Demokratična Bolgarija (DB) Hristo Ivanov, čigar stranka je predlog parlamentu tudi predložila. V skladu s sprejetim sklepom mora Severna Makedonija vključiti Bolgare v svojo ustavo kot "enakopravne z drugimi narodi", podpisati dvostranski protokol in učinkovito izvajati pogodbo o prijateljstvu, dobrem sosedstvu in sodelovanju iz leta 2017.

"Današnja odločitev nam omogoča, da svoje zahteve povežemo s temeljnimi evropskimi vrednotami in standardi," je dodal Ivanov in ostale stranke pozval, naj ne zamudijo te dobre priložnosti za rešitev vprašanja, še preden se 30. junija konča francosko predsedovanje Svetu EU.

Bolgarski premier Kiril Petkov je predlog Francije sicer že v četrtek na vrhu EU-Zahodni Balkan sprejel in ga označil za zelo dobrega, medtem ko je makedonski premier Dimitar Kovačevski na srečanju v Bruslju dejal, da je trenutni predlog za Skopje popolnoma nesprejemljiv.