Bolgarija voli – bo zmagal prorusko usmerjeni Radev?

Predčasne volitve je januarja razpisal Radev, potem ko so vodilne stranke zavrnile mandat za oblikovanje nove vlade, ki bi nadomestila prejšnjo, ta pa je odstopila zaradi obsežnih protestov proti korupciji. Že od leta 2021 državo pretresa politična nestabilnost, ko je trikratni konservativni predsednik vlade Bojko Borisov odstopil po množičnih protestih, ki jih je spodbudilo nezadovoljstvo zaradi razširjene korupcije in krivic. Od takrat nobena vlada ni zdržala več kot eno leto, preden so jo zrušili ulični protesti ali zakulisni dogovori v parlamentu, kar je v petih letih privedlo do sedmih neuspešnih predčasnih volitev. To je povzročilo naraščajoče nezaupanje v institucije, apatijo volivcev in upad volilne udeležbe.

Protesti decembra 2025 v Bolgariji AP

Protesti decembra 2025 v Bolgariji AP

Zadnjo politično krizo je sprožil predsednik vlade Rosen Željazkov, ko je lanskega decembra napovedal odstop svojega kabineta, le nekaj minut preden bi parlament moral glasovati o nezaupnici. Željazkov je odstopil po večtedenskih uličnih protestih proti razširjeni državni korupciji in zaradi načrtovanega proračuna za leto 2026, ki bi povečal prispevke za socialno varnost in nekatere davke, da bi zapolnili primanjkljaj v državnih financah. Bolgarska tiskovna agencija poroča, da na volitvah pričakujejo več kot 3,3 milijona ljudi, kar predstavlja približno 60 odstotkov volilnih upravičencev, ki živijo v državi. Anketa bolgarskega raziskovalnega podjetja Alpha Research je še pokazala, da je po osmih volitvah in neuspešnih koalicijah prevladujoče stališče med bolgarskimi državljani (49 odstotkov), da bi morala ena sama stranka imeti večino. Nasprotno pa le 33 odstotkov meni, da vsaka vlada potrebuje nadzor, in še naprej podpira koalicijsko obliko vladanja.

Bolgarija se je od padca komunizma leta 1989 hitro razvijala, leta 2007 pa se je pridružila Evropski uniji. Pričakovana življenjska doba se je močno povečala, brezposelnost je najnižja v EU, gospodarstvo pa ima od vstopa v evrsko območje več varoval. Vendar pa država po mnenju analitikov nujno potrebuje politično stabilnost, da bi pospešila črpanje sredstev EU za svojo dotrajano infrastrukturo, spodbudila tuje naložbe in izkoreninila sistemsko korupcijo.

Kdo so kandidati?

Radev, prorusko usmerjeni nekdanji vojaški pilot in nekdanji bolgarski predsednik iz stranke Progresivna Bolgarija, na teh volitvah kandidira za predsednika vlade, prav tako pa tudi Borisov iz konservativne sredinsko-desne stranke GERB-UDF. Med drugimi večjimi političnimi strankami, ki sodelujejo na volitvah, so Continue the Change–Democratic Bulgaria, Gibanje za pravice in svoboščine (MRF), Vazrazhdane, BSP, Siyanie, Velichie, MECH, There Is Such a People in ARF.

Rumen Radev FOTO: AP

Po podatkih Alpha Research trenutno vodi Radevova stranka z najvišjo volilno podporo, 34,2 odstotka, sledi ji Borisovov GERB–UDF z 19,5 odstotka. Druge ankete napovedujejo, da bi prozahodni blok We Continue the Change, ki naj bi zbral 12–14 odstotkov glasov in zasedel tretje mesto, lahko postal možen koalicijski partner Radeva, če ta zmaga. Radev je sicer že izključil zavezništvo z GERB in z MRF, katerega voditelj Deljan Peevski je zaradi korupcije pod sankcijami ZDA in Združenega kraljestva.

"Nasprotnik mafije"