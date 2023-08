Bolgarija zaostrila kazni za fizično nasilje

Bolgarski poslanci so danes iz kazenskega zakonika črtali možnost pogojnega izpusta za osebe, krive povzročitve lažjih telesnih poškodb, kar se lahko kaznuje z do dvema letoma zapora. Povečali pa so tudi najvišjo kazen za povzročitev srednje hudih telesnih poškodb s šestih na osem let zapora.

Ločeno so sprejeli še dopolnilo zakona proti družinskemu nasilju, ki po novem ščiti tudi tiste, ki niso poročeni.

Bolgarijo so prejšnji teden pretresli protesti proti nasilju nad ženskami. Na protestih so pozivali k prenovi pravosodja in boljši zaščiti žensk.