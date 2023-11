Bolgarijo in Romunijo zajelo hudo neurje, terjalo dve smrtni žrtvi

Zaradi močnega deževja in sneženja so bile prekinjene električne napeljave ter blokirane ali poplavljene ceste na vzhodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v bolgarski pokrajini Varna ob Črnem morju so razglasile izredne razmere in ljudi pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Po besedah župana Varne Blagomirja Koceva je oskrba z električno energijo motena v vseh petih okrožjih. Zaradi podrtih dreves so zaprte ključne ceste v mestu.

Letališče Varna je kljub neurju ostalo odprto, vendar je imelo več letov zamude ali je bilo odpovedanih. Tudi železniški promet je bil oviran zaradi podrtih dreves in vej na tirih.

Zaradi snežnih zametov so bile zaprte ceste na severovzhodu države. Bolgarska meteorološka služba je danes izdala oranžno opozorilo zaradi močnega vetra za celoten vzhodni del države, pri čemer bi lahko sunki vetra dosegli od 100 do 125 kilometrov na uro, valovi ob črnomorski obali pa presegli pet metrov, poroča AFP.

Neurje je zajelo tudi jugovzhod Romunije, zaradi česar so zaprli črnomorska pristanišča. Meteorološka služba je izdala najvišje, rdeče opozorilo zaradi močnega dežja in vetra za dve črnomorski regiji ob meji z Bolgarijo.

Na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike, gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, vendar o žrtvah za zdaj ne poročajo.

Orkanski veter tudi v Rusiji

O orkanskem vetru poročajo tudi iz Rusije. V mestu Novokuznjeck v regiji Kemerevo v zahodni Sibiriji sta umrla dva človeka, potem ko je na njun avtomobil padlo drevo. Poškodovanih je bilo šest ljudi.

V mestu, kjer so bile po besedah tamkajšnjega župana poškodovane strehe na 45 objektih in več deset avtomobilov, podrtih pa je bilo kakih 200 dreves, so razglasili izredne razmere.

Zaradi orkanskega vetra je bila v več okrožjih v Sibiriji motena oskrba z elektriko, več deset tisoč uporabnikov je ostalo brez elektrike, poroča ruska tiskovna agencija Interfax.