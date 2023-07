Bolgarska letovišča za upad turistov krivijo uničenje Kahovke: mine, onesnaženje

Kaj je razlog za upad rezervacij na črnomorski obali Bolgarije? Po mnenju turističnih podjetij je za to kriv strah pred onesnaženjem po uničenju ukrajinskega jezu Kahovka, poroča Euronews.

Ostanke po eksploziji, vključno z neeksplodiranimi minami in ostalim onesnaženjem, je namreč odneslo v reko Dneper in prek nje vse do črnomorske obale Ukrajine.