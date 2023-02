V Bolgariji zaradi mrtvih migrantov aretirali sedem ljudi: Več dni niso jedli

Žrtve so mladi Afganistanci, po prvih ugotovitvah pa naj bi se zadušili. Skupina Afganistancev je v Bolgarijo prišla iz Turčije in je bila namenjena v zahodno Evropo.

Bolgarske oblasti so v petek sporočile, da so v zapuščenem tovornjaku blizu Sofije našle 18 mrtvih prebežnikov. Glede na prve rezultate preiskave je tovornjak z bolgarskimi registrskimi tablicami prevažal 52 ljudi, skritih pod lesenimi deskami, med njimi jih je 18 umrlo zaradi zadušitve.

34 preživelih so prepeljali v bolnišnico v Sofiji. Kot je povedal Spas Spaskov , zdravnik v bolnišnici za nujne primere Pirogov v Sofiji, se nekateri med njimi zdravijo zaradi zastrupitve z ogljikovim oksidom, saj so vdihavali pline iz izpušnih cevi, ker njihovo skrivališče ni bilo dobro izolirano. " Dobivali so zelo malo kisika, poleg tega niso imeli vode, zato so močno dehidrirani. Več dni niso jedli, " je povedal za zasebno televizijo Nova.

Policija je v povezavi s primerom v obalnem mestu Burgas in v Sofiji v petek aretirala štiri ljudi, danes pa je sporočila, da so prijeli še tri osumljence. "Lahko potrdim, da je bilo aretiranih sedem ljudi," je za AFP povedal predstavnik notranjega ministrstva.

Drugi vladni uradnik je povedal, da je med aretiranimi tudi domnevni vodja skupine. Pred tem je bil zaradi tihotapljenja ljudi obsojen na pogojno zaporno kazen petih mesecev.

Bolgarska vlada je predlagala poostritev zakonov glede tihotapljenja ljudi, saj je večina tihotapcev le kaznovana z denarno kaznijo ali pogojno zaporno kaznijo.

Migracije so v Evropi znova pereče vprašanje in so bile tudi ena od osrednjih tem izrednega vrha EU v Bruslju prejšnji teden. Voditelji sedemindvajseterice so se na srečanju zavzeli za boljše upravljanje in varovanje meja EU. Med članicami se v zadnjem času znova krepijo pozivi k financiranju ograj na zunanjih mejah EU, čemur pa pri Evropski komisiji niso naklonjeni.