Bolgarski parlament po dveh mesecih pogajanj potrdil novo vlado

Stranki Gerb je uspelo ta teden doseči koalicijski dogovor, potem ko se je Borisov odrekel položaju premierja. Namesto njega bo sedaj vlado vodil nekdanji predsednik parlamenta Rosen Željazkov, poroča btvnovinite.bg.

Željazkov je ob predstavitvi svojega kabineta v parlamentu povedal, da so različne stranke koalicijsko pogodbo dosegle v težkem, dinamičnem in napetem obdobju, pri čemer so dale na stran ideološke in politične razlike. "Država je že nekaj časa v politični krizi, krizi zaupanja," je dodal 56-letni pravnik in obljubil, da jo bo premagal.