Tujina

Bolgarski predsednik Rumen Radev napovedal odstop s funkcije

Sofija, 20. 01. 2026 18.03 pred 25 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Rumen Radev

Bolgarski predsednik Rumen Radev je v ponedeljek napovedal, da bo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami odstopil s položaja. S tem si odpira pot za morebitno udeležbo na volitvah.

Rumen Radev je v ponedeljek, kot poroča Politico v televizijskem nagovoru sporočil, da bo danes uradno odstopil s predsedniške funkcije. Kandidature na prihajajočih parlamentarnih volitvah ni izrecno potrdil, je pa z govorom nakazal, da se namerava politično aktivirati na zakonodajni ravni.

Ob tem je ostro kritiziral aktualni politični razred, ki ga je obtožil kompromisov z oligarhijo, ter poudaril, da ga zaupanje državljanov zavezuje k zaščiti države, institucij in prihodnosti. Dejal je, da Bolgarijo čaka "boj za prihodnost domovine".

Rosen Željazkov
Rosen Željazkov
FOTO: Profimedia

Država se od leta 2020 sooča s političnim zastojem in množičnimi protikorupcijskimi protesti. V zadnjih štirih letih je Bolgarija izvedla osem volitev. Zadnji premier Rosen Željazkov je decembra odstopil po večtedenskih protestih, njegova vlada pa je po šestih glasovanjih o nezaupnici dokončno padla.

Radev, ki je bil za predsednika izvoljen leta 2016 in ponovno leta 2021, velja za eno redkih stalnic v tem obdobju pogostih menjav vlad. V preteklosti je bil skeptičen do uvedbe evra in kritičen do podpore EU Ukrajini, zaradi česar so mu nasprotniki očitali proruska stališča, piše Politico.

Po njegovem odstopu bo predsedniško funkcijo začasno prevzela podpredsednica Ilijana Jotova.

Rumen Radev Bolgarija odstop volitve
