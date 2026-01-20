Bolgarski predsednik Rumen Radev napovedal odstop s funkcije

Rumen Radev je v ponedeljek, kot poroča Politico v televizijskem nagovoru sporočil, da bo danes uradno odstopil s predsedniške funkcije. Kandidature na prihajajočih parlamentarnih volitvah ni izrecno potrdil, je pa z govorom nakazal, da se namerava politično aktivirati na zakonodajni ravni.

Ob tem je ostro kritiziral aktualni politični razred, ki ga je obtožil kompromisov z oligarhijo, ter poudaril, da ga zaupanje državljanov zavezuje k zaščiti države, institucij in prihodnosti. Dejal je, da Bolgarijo čaka "boj za prihodnost domovine".