Bolivija prekinila diplomatske odnose z Izraelom, sledijo ji tudi druge države

Južnoameriške države so začele svoje nezadovoljstvo z Izraelom vse bolj kazati. Bolivija je namreč prekinila vse diplomatske odnose z Izraelom zaradi kršitev domnevnih zločinov in kršitev človekovih pravic v Gazi, tako Čile kot Kolumbija pa sta odpoklicala svoje veleposlanike. Tudi Jordanija bo v znamenje protesta proti izraelski vojaški ofenzivi na območju Gaze iz Izraela nemudoma odpoklicala svojega veleposlanika.

Številne južnoameriške države so javno izrazile svoje nestrinjanje z Izraelom glede Gaze, pri čemer je bolivijska levičarska stranka povsem prekinila vse diplomatske odnose. "Zahtevamo konec napadov na območju Gaze, ki so doslej zahtevali na tisoče civilnih življenj in povzročili prisilno razselitev Palestincev," je dejala ministrica Maria Nela Prada, navaja Guardian.

icon-expand Ranjen deček v Gazi FOTO: AP

Do poteze prihaja po tem, ko je nekdanji bolivijski predsednik Evo Morales pozval državo, naj prekine vezi z Izraelom zaradi grozljivih razmer, s katerimi se sooča palestinsko ljudstvo. Morales je šel še dlje, pozval je tudi, da se Izrael uvrsti med teroristične države, ter da se predsednika Benjamina Netanjahuja in njegove somišljenike prijavi mednarodnemu kazenskemu sodišču zaradi genocida in vojnih zločinov. Bolivija je sicer diplomatske odnose z Izraelom prekinila že leta 2009, vendar so jih ponovno vzpostavili leta 2020 pod takratno desničarsko predsednico Jeanine Anez.

Kolumbijski predsednik Gustavo Pietro je dejal, da se je odločil za odpoklic zaradi "izraelskega pokola Palestincev," izraelska dejanja pa je primerjal z dejanji nacistov Adolfa Hitlerja. Izraelsko zunanje ministrstvo se je na to opazko ostro odzvalo, obtožilo ga je, da "s svojimi sovražnimi in antisemitskimi izjavami ogroža judovska življenja in spodbuja grozljiva dejanja teroristov Hamasa". Čilski predsednik hrvaškega rodu, Gabriel Boric je sporočil, da je odpoklical veleposlanika svoje države in konflikt označil za "nesprejemljive kršitve mednarodnega humanitarnega prava," ki jih po njegovem mnenju Izrael izvaja v Gazi. Boric je dejal, poroča Guardian, da več kot 8000 civilnih žrtev izraelske ofenzive, med katerimi je veliko žensk in otrok, dokazuje, da vojaška operacija predstavlja "kolektivno kaznovanje palestinskega civilnega prebivalstva v Gazi".