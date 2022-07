Bolj hladni bazeni in manj žemljic. Minister: To so luksuzni problemi

Lahko seštejete scenarije, pravi Habeck, "in potem nebo postane temnejše in temnejše." Vendar obstajajo možnosti. "Če se cepimo, lahko ublažimo najhujše. In lahko prilagodimo porabo, da dobimo prihranke energije."

"Čez tri mesece ljudje ne bodo mogli več plačevati računov," pa se ni dal voditelj. Habeck je potrdil, da so težave res na obzorju. Opozoril je namreč na nekaj, česar se potrošniki po Evropi morda premalo zavedajo, da se energenti prodajajo v okviru dlje časa trajajočih pogodb, kar pomeni, da bodo jeseni potrošniki videli najprej le cene, ki so veljale pred začetkom sankcij. Trenutni scenarij sploh še ni vključen, a bo tudi ta kmalu viden.

"Pred letom dni je kilovatna ura plina stala okoli 20 evrov. Trenutno se giblje med 140 in 150 evri. Ali to pomeni, da se bodo cene ogrevanja na koncu zvišale za osemkrat?" je od politika odgovore terjal Lanz. A Habeck je ocenil, da upajo, da ne bo tako. Cenovni vrhovi bodo povzročili zmanjšanje porabe, je ocenil.

Habeck je tudi izrazil skrb za ponudnike energentov, ki da jim je treba pomagati: "Z vsako transakcijo naredijo izgubo. Govorimo o veliki količini denarja." Breme bodo vsaj delno nosili potrošniki, odgovora na vprašanje, kako velik del bremena bo padel nanje, pa politika še nima.

V nasprotju z energetsko krizo v sedemdesetih letih je današnji svet bolj zapleten in ranljiv, je še posvaril minister. Priznal je tudi, da je cena za vzdrževanje sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini visoka.

Ljudem tako grozi izguba življenja, kot ga poznajo. A prepričan je, da se je določenim stvarem mogoče odpovedati. Na primer ogrevanju zunanjih bazenov na 28 stopinj Celzija. "Če je težava to, da moramo zvečer kupiti rženo žemljico, ker ni več ovsenih žemljic, so to preprosto luksuzni problemi," je prepričan minister.

Odziv na izjave je bil mešan. Medtem ko mnogi menijo, da standard življenja ne bo nič nižji, če se bodo morali ljudje čemu odpovedati, drugi menijo, da gre za pridiganje elite, ki je naraščajoče cene ne prizadenejo.

A pravzaprav je več kritik kot Habeck zbral kancler Olaf Scholz. "Nekatera podjetja v trenutnih razmerah z naraščajočimi cenami energije ustvarjajo še posebej velike dobičke. To ni v redu. Moje pričakovanje je jasno: ta podjetja so dolžna zagotoviti, da cene ne poletijo v nebo," je zapisal. Na kar so ga jezni sledilci opomnili, da je kancler, od katerega pričakujejo ukrepanje. Zaradi vsebinsko zelo podobnega zapisa je bil sicer tarča kritik že tudi ameriški predsednik Joe Biden.