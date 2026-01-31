Bolj zdrava Amerika: Trumpova vlada spreminja prehransko piramido

Čez lužo so dobili nove prehranske smernice. Jejte pravo hrano, je prebivalcem sporočila ameriška vlada, ki je več desetletij staro prehransko piramido obrnila na glavo in velik poudarek dala uživanju beljakovin. Prehranski strokovnjaki po svetu sicer opozarjajo, da je med zapisanimi priporočili in piramidnim prikazom kar nekaj razlik. Zdi se, da daje piramida prednost živalskim beljakovinam – tudi rdečemu mesu – in polnomastnim mlečnim izdelkom, kar pa je v nasprotju s številnimi priporočili za omejitev nasičenih maščob in študijami o debelosti, zdravju srca in ožilja. Bodo nove ameriške smernice vplivale tudi prehranske navade Slovencev?