'Bolni bi morali zapustiti Rafo, vendar ne morejo, ker so mejni prehodi zaprti'

Situacija v bolnišnicah v Rafi se naglo slabša. Če se bodo spopadi okrepili in bodo poti v Gazo ostale neprehodne, bodo bolnišnice preplavili bolni in ranjeni, pravijo zdravniki v mestu. Potem ko je izraelska vojska zavzela bližnji mejni prehod z Egiptom so v naglici evakuirali bolnišnico Abu Yousef al-Najjar, eno od redkih delujočih bolnišnic v Rafi. "Razmere so katastrofalne," je ob tem dejal direktor bolnišnice, Marwan al-Hams.

OGLAS

Prehod Rafa, ki je bil v zadnjih mesecih ključna oskrbovalna pot v Gazo, je od srede zaprt, zaradi česar je prekinjena oskrba z nujno potrebnim blagom, vključno z gorivom. Kar pa v nezavidljivo situacijo postavlja bolnišnice v Rafi. Zaradi nenehnih zračnih napadov so zdravstvene ustanove v Rafi že tako preobremenjene, na zdravljenje pa vsakodnevno prihaja večje število ljudi.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









V bolnišnicah v Rafi icon-picture-layer-2 1 / 6

Na območju mejnega prehoda Rafa so že čez noč odmevale eksplozije in streljanje, v kuvajtsko bolnišnico pa je prihajalo več ranjencev. Izraelska vojska je kasneje sporočila, da je ponoči zadela več deset "terorističnih ciljev," poroča Guardian. Z zavzetjem Rafe je Izrael prvič, odkar je pred skoraj dvema desetletjema umaknil vojake in naseljence z ozemlja Gaze, vzpostavil nadzor nad vsemi prehodi, čeprav je večino tega časa ob sodelovanju Egipta vzdrževal blokado. Prehod Rafa je bil do sedaj edini kraj, kjer so ljudje lahko vstopali in izstopali. V bolnišnicah pa borba za življenje traja vsak dan. Dr. Subhi Sukeyk, generalni direktor onkološkega oddelka v Gazi, ki ima sedež v Rafi, je povedal, da je med ranjenimi mnogo bolnikov z rakavimi obolenji. "Razmere so zelo slabe. Zdaj poskušamo delati v zelo majhni terenski bolnišnici z omejenimi sredstvi. Ne dobivamo zdravil za zdravljenje rakavih obolenj, zato smo izgubili veliko bolnikov. Preostali morajo čimprej zapustiti Gazo, vendar ne morejo, ker je prehod Rafa zaprt," je pojasnil. "Tega ni mogoče opisati z besedami."

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Eksplozije v Rafi icon-picture-layer-2 1 / 3

Zaradi prenatrpanosti, nehigienskih razmer in naraščajočih temperatur ob bližajočem se poletju se bojijo tudi izbruhov hepatitisa in gastroenteritisa, glavna porodnišnica v Rafi pa je že bila prisiljena prenehati sprejemati bolnice. V Gazi tako trenutno deluje le tretjina od 36 bolnišnic in primarnih zdravstvenih centrov, v vseh pa se soočajo z akutnim pomanjkanjem zdravil, osnovnih medicinskih pripomočkov, goriva in delovne sile. Svetovna zdravstvena organizacija medtem ocenjuje, da je na jugu Gaze dovolj goriva za delovanje zdravstvenih storitev le še za tri dni. Hams ocenjuje, da se je zaradi pomanjkanja zdravil, opreme in osebja število smrtnih primerov med bolniki več kot podvojilo. Opisal je tudi številne kaotične prizore ob evakuaciji bolnišnice Najjar, ko je zdravstveno osebje mrzlično iskalo nadomestne možnosti za hudo bolne ali poškodovane paciente. Ker ni bilo na voljo več reševalnih vozil, so nekatere kar z oslovskimi vpregami prepeljali v druge ustanove v Rafi ali v mesto Han Junis.

"Razmere so zelo težke, zato smo morali oditi, vendar je to pomenilo, da smo za seboj puastili ves medicinski material, opremo in zdravila," je pojasnil Muhammad Moein al-Hour Hakim, zdravnik v bolnišnici Najjar. Številni zdravstveni delavci so tudi sami razseljeni in se ob tem ko se borijo za vse ranjene in bolne, borijo tudi za svoje družine. Hams je pojasnil, da so bili domovi številnih njegovih kolegov uničeni, v tiste, ki niso bili pa so se vselili mnogi iz drugih delov Gaze. "Veliko mojih sorodnikov in prijateljev je bilo ubitih. Včeraj sem izgubil štiri svoje bratrance, pred časom sem izgubil tudi deset drugih bratrancev, v družini imam več ranjenih," je pojasnil Hams.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

















Beg iz Rafe icon-picture-layer-2 1 / 10