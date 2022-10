Slaba oskrba porodnic na Otoku: lahko bi umrlo 45 novorojenčkov manj

Dve britanski porodnišnici v vzhodnem Kentu sta se več let soočali s kritikami, da so porodnice z njihovo oskrbo izredno nezadovoljne. Zato se je investicijski sklad vzhodno kentskih bolnišnic odločil, da izpelje neodvisno preiskavo. Ta je pokazala, da je obravnava res neprimerna, in da bi, če bi bila ta ustreznejša, porod oziroma poporodno obdobje preživelo do 45 dojenčkov več.

Neodvisna raziskava pod vodstvom doktorja Billa Kirkupa je pokazala, da je bila oskrba porodnic v bolnišnicah res neprimerna. Skupina je preučila porodniško oskrbo v porodnih oddelkih bolnišnice Queen Elizabeth The Queen Mother Hospital v Margateu in bolnišnice William Harvey v Ashfordu. Pri tem so podrobneje pregledali 202 poroda med leti 2009 in 2020 ter nepravilnosti odkrili v kar 97 primerih. V 182 stranskem poročilu so hkrati izpostavili, da da bi v 65 primerih smrti novorojenčkov z ustreznejšo oskrbo lahko umrlo 45 dojenčkov manj. V njem so poudarili tudi, da do pomanjkljivosti ne prihaja le pri oskrbi porodnic ampak tudi pri sodelovanju ekip.

icon-expand V 182 stranskem poročilu so izpostavili, da da bi v 65 primerih smrti novorojenčkov z ustreznejšo oskrbo lahko umrlo 45 dojenčkov manj. FOTO: Reuters

Ob tem se neustrezna oskrba ne nanaša le na pomanjkljivo telesno nego ampak tudi psihično obravnavo porodnic. Slednje so namreč v pogovorih izpostavile, da jim delavci dalj časa niso poročali o zdravstvenem stanju otroka, niti jih niso obvestili o njihovi smrti. V primeru težav porodnicam niso prisluhnili, potožile so, da so bile deležne povsem ne empatične obravnave, in da je osebje nad morebitnimi kritikami le zamahnilo z roko, saj da "naj bi rezultati kazali, da delajo dobro". Po izidu poročila o stanju obravnave so se ženskam in družinam ob ustanovnem skladu opravičili tudi direktorja obeh bolnišnic, britanska ministrica za zdravje Caroline Johnson in novi kancler Jeremy Hunt. Ministrica za zdravje je v luči bolečine, ki jih je neprimerna obravnava pustila družinam, obljubila, da bo ukrepala. Ob tem je dejala, da je po državi že odredila nove ukrepe, s katerimi se bo izboljšala obravnava porodnic po Otoku. "Res ne moremo ničesar storiti ničesar, kar bi družinam vrnilo otroke. Lahko pa jih poslušamo in se iz zgodb kaj naučimo," je tudi pozvala javnost. Zavezala se je, da "nobena druga britanska družina ne bo več trpela take izgube". "To ni dovolj. Nikoli jim ne bom odpustila. Nič, kar bodo storili, ne bo povrnilo mojega fantka. Nikoli več ga ne bom videla," pa jim odgovarja Bex Walton, ki je leta 2020 sedem dni po porodu izgubila sina Tommyja. Na zahodnem delu odmevali primeri zastrupitve novorojenčkov Ta mesec je po Veliki Britaniji odmevalo tudi sojenje medicinski sestri Lucy Letby, ki naj bi med svojim delom z inzulinom zastrupila več kot 17 dojenčkov, sedem pa jih je ob tem umrlo. Zdravstvena delavka pa je na sojenjih vse obtožbe zanikala. 32-letnici so na sled prišli zaradi nenavadnega porasta smrti pri drugače zdravih dojenčkih v času njenih izmen.

icon-expand Lucy Letby FOTO: Profimedia

Bolnišnični svetovalci, ki so opazili porast, so ugotovili, da je na delu zastrupljevalec. Vzroka poslabšanja stanja novorojenčkov jim sprva dalj časa ni uspelo ugotoviti, zato so na pomoč poklicali tudi policiste, ki so prišli na sled skupnemu imenovalcu vseh zastrupitev: prisotnosti sestre Lucy.