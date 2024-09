Kirurg v londonski bolnišnici neuspešno in po nepotrebnem operiral otroke

Bolnišnica je poseben kolegij kirurgov RCS zaprosila za pregled širše pediatrične ortopedske službe in dokumentacije od leta 2022, potem ko so prejeli številne pomisleke družin pacientov in osebja o neustreznih praksah zdravljenja.

Sedaj naj bi v poročilu, ki sicer še ni javno, ugotovili, da je vsaj 22 otrok zaradi neustreznega zdravljenja utrpelo izjemno resne posledice. Poškodbe devetih otrok so razvrstili v kategorijo nizko/zmerno poškodovanih, 13 pa kot hudo poškodovanih, saj se bodo s poškodbami lahko soočali vse življenje. Odvetnica, ki zastopa družine prizadetih, je povedala, da manjka tudi dokumentacija o postopkih odločanja za operacije, prav tako ni bilo komunikacije z drugimi zdravniškimi kolegi in družinami pacientov.

V središču preiskave je Yaser Jabbar, ortopedski kirurg, ki je v bolnišnici delal na oddelku za rekonstrukcijo spodnjih okončin od leta 2017 do svojega odstopa septembra lani, so razkrili britanski mediji, medtem ko bolnišnica trdi, da že od leta 2022 pri njih ne dela več. Obravnaval je 721 pacientov, z vsemi je bolnišnica vstopila v stik in bodo z njimi sodelovali dokler preiskava še traja.

"Oddelek bolnišnice je disfunkcionalen"

Družina dečka je za britanski časopis The Sunday Times povedala, da so se že takoj po posegu bali, da je nekaj šlo narobe. Kontaktirali so kirurga Jabbarja, ki pa je bil do njihovih pomislekov zelo odklonilen. Sami so poiskali še druga ločena mnenja strokovnjakov in ugotovili, da je kirurg z izbrano metodo dečku povzročil velike bolečine. "V nogi je bilo čutiti krive kosti, kot da niso bile poravnane in so štrlele v napačno smer," so povedali.

Vsaj enemu otroku naj bi morali zaradi zapletov po operaciji amputirati nogo, drugi so imeli nogi različnih dimenzij, nekateri so dobili kronične bolečine, poškodovane živce in trajne deformacije. Bolnišnica vseh ugotovitev sicer še ni predstavila, dejali so le, da sprejemajo ukrepe in priporočila. Več očitkov naj bi letelo tudi na oddelek bolnišnice, ki da je disfunkcionalen.

Temeljita preiskava bo sicer trajala več kot leto dni, napovedujejo v bolnišnici, vključili pa bodo tudi pet zunanjih pediatričnih ortopedskih kirurških svetovalcev. Jabbar od 8. januarja nima več dovoljenja za opravljanje zdravniške službe v Združenem kraljestvu, je razvidno iz zdravniškega registra. Zdaj naj bi delal v Dubaju, poroča BBC.