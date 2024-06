Bolnišnica na Danskem, ki jo vodijo medicinske sestre

Na Danskem so zgradili in pred kratkim odprli bolnišnico, v kateri ne dela noben zdravnik, pa tudi zaposlujejo jih ne. Bolnišnico vodijo samo medicinske sestre in je namenjena pacientom, ki so v preslabem stanju, da bi lahko bili v domači oskrbi, hkrati pa so dovolj dobro, da ne potrebujejo zdravniške oskrbe. Sistem je vzpostavljen tako, da take bolnike iz glavnih bolnišnic preselijo v ta rehabilitacijski center. Bolniki niso prepuščeni samim sebi, splošne bolnišnice lahko brez slabe vesti sprejmejo nove bolnike.