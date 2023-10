Izraelska kopenska ofenziva je vse bližje, v Gazi pa velik problem predstavljajo bolnišnice, ki so polne ranjenih pacientov, tudi otrok. Mnogi bolniki potrebujejo intenzivno nego, a kako bodo deležni te nege, če pa se morajo čim prej evakuirati?

V drugi največji bolnišnici v Gazi, Nasser v Khan Younisu, so sobe za intenzivno nego nabito polne ranjenih pacientov, večinoma otrok, mlajših od treh let. V zadnjih nekaj dneh je v bolnišnico prispelo na stotine ljudi z raznimi poškodbami. Grozi jim pa še pomanjkanje goriva, ki naj bi ga do jutri povsem zmanjkalo, je dejal dr. Mohammed Qandeel, svetovalec v kompleksu intenzivne nege v bolnišnici.

"Razlika pri tej eskalaciji je, da nimamo medicinske pomoči, ki prihaja od zunaj, meja je zaprta, elektrika je izklopljena, kar predstavlja veliko nevarnost za naše bolnike," je opozoril Qandeel. Na oddelku za intenzivno nego je vsaj 35 bolnikov, ki so odvisni od ventilatorjev, da ostanejo živi, navaja AP. Še 60 bolnikov je na dializi. Če zmanjka goriva, "to pomeni, da bo celoten zdravstveni sistem zaprt, storitve bodo izključene," je dejal. "Govorimo o še eni katastrofi, še enem vojnem zločinu, zgodovinski tragediji."

Severneje, v bolnišnici Kamal Alwan, je vodja pediatrije dr. Hussam Abu Safiya dejal, da se bolnišnica ni evakuirala, kljub izraelskemu ukazu, da se premakne proti jugu, ker ni bilo možnosti, da bi bolnike premaknili, ne da bi tvegali njihova življenja. "Prosili so nas, naj evakuiramo bolnišnico, vendar se temu ukazu nismo odzvali, ker evakuacija bolnišnic pomeni smrt za vse otroke in bolnike, ki so v naši oskrbi. Bolnišnice ne bomo evakuirali, tudi če nas bo to stalo življenja," je dejal in dodal, da je na oddelku za intenzivno nego sedem novorojenčkov priključenih na ventilatorje.

Palestinsko ministrstvo za zdravje poziva prebivalce na območju Gaze, naj gredo v katero koli bolnišnico na obleganem ozemlju ali podružnico združenja krvnih bank, da bi "nemudoma" darovali kri. Svetovna zdravstvena organizacija je dejala, da bi bila evakuacija "lahko enaka smrtni obsodbi" za več kot 2000 bolnikov v severnih bolnišnicah, vključno z novorojenčki v inkubatorjih in ljudmi na intenzivni negi. Dr. Natalie Roberts, izvršna direktorica dobrodelne organizacije Médecins Sans Frontières UK, pravi, da je evakuacija bolnišnic v Gazi "nemogoča naloga". "Tako ali tako nimajo kam iti," je dejala dr. Robertsova. "Bolnišnice na jugu so popolnoma preobremenjene in na območju Gaze zdaj ni elektrike."

Po podatkih ZN se pričakuje, da bo bolnišnicam v Gazi v dveh dneh zmanjkalo goriva. Gaza je že bila v humanitarni krizi zaradi naraščajočega pomanjkanja vode in medicinskega materiala, ki ga je povzročila izraelska blokada. V soboto so palestinske oblasti sporočile, da so pred začetkom konflikta iz vodnjakov dnevno črpali 262.000 kubičnih metrov vode. Zdaj pa lahko črpajo le še 14.000 kubičnih metrov, poroča BBC. Pomanjkanje je po vsej Gazi, poročajo.

