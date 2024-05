Bolnišnico zajeli ognjeni zublji, umrlo šest novorojenčkov

Le nekaj ur po tem, ko je v mestu Rajkot v Indiji izbruhnil požar in terjal življenja 16 ljudi, večinoma otrok, so ognjeni zublji zajeli še bolnišnico v regiji Vivek Vihar v indijski prestolnici. Požar je povzročil nepredstavljivo tragedijo, v kateri je umrlo šest novorojenčkov, poroča BBC.

Kot je pojasnil direktor delhijske gasilske službe Atul Garg, se je v boj z ognjenimi zublji podalo 14 gasilskih vozil, a je bilo obvladati požar izjemno težka naloga. Stavba ima namreč omejen dostop, ker ima samo eno stopnišče in sploh nima požarnih stopnic. Bolnišnica je namreč stisnjena med stanovanjskimi hišami, zato ni jasno, ali so upoštevali vse varnostne predpise in kaj je sploh povzročilo požar.

"Tragedija požara v bolnišnici v Delhiju je srce parajoča," je na družbenih omrežjih obžalovanje izrazil indijski premier Narendra Modi.