Bolsonaro: Brazilijo sem zapustil, ker sem bil žrtev pregona

A pobegli Flavio Bolsonaro, zoper katerega v domovini teče več preiskav in ki bo s koncem senatorskega mandata v začetku prihodnjega leta izgubil imuniteto, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP izrazil pripravljenost, da ponovno kandidira za predsednik a. "Če bo treba, sem pripravljen znova kandidirati za predsednika republike. In pri tem ne mislim na leto 2030, temveč na čas pred tem," j e zatrdil.

"Preganjanje se je začelo še prej, kot sem si predstavljal," je zatrdil 45-letni senator, sin nekdanjega brazilskega predsednika Jairja Bolsonara, ki je bil obsojen v povezavi s poskusom državnega udara po volitvah leta 2022 in v hišnem priporu prestaja 27-letno zaporno kazen.

V nastopu je ponovno podvomil v legitimnost brazilskih predsedniških volitev, na katerih ga je v nedeljo premagal trenutni predsednik Luiz Inacio Lula da Silva. "Na teh volitvah je veliko nepojasnljivih stvari, ki so v resničnem svetu matematično nemogoče," je dejal Bolsonaro. Po njegovem bi te nepojasnljive stvari lahko obrazložile le goljufije, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Bolsonaro ni predložil dokazov o domnevni goljufiji, a je napovedal, da bo kmalu razkril več.

Prepričan je, da bo Lula na koncu strmoglavljen, in to "prej, kot si mnogi predstavljajo", ker namerava po Bolsonarovih besedah med drugim uvesti radikalne gospodarske ukrepe.

Poraženi predsedniški kandidat je iz Brazilije pobegnil v torek, potem ko mu je policija preklicala potna lista, ker ni upošteval odredbe vrhovnega sodišča in ju pravočasno izročil. Sodišče mu je namreč po volitvah prepovedalo zapustiti državo.