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Bolsonaro: Jaz sem izvoljeni predsednik, kriminalci so ukradli volitve

Miami, 29. 10. 2026 06.46 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Flavio Bolsonaro

Brazilski predsedniški kandidat Flavio Bolsonaro, ki je po porazu na nedeljskih volitvah pobegnil iz Brazilije in v sredo prispel v ZDA, vztraja, da je pravi zmagovalec volitev. Napovedal je, da bo opozicijo vodil iz tujine, poročajo tuje tiskovne agencije.

V odprtem pismu Brazilcem na omrežju X je Bolsonaro zatrdil, da je v nedeljo prišlo do odvratne volilne prevare, zmago predsednika Luiza Inacia Lule da Silve pa pripisal skorumpiranemu pravosodnemu sistemu. Lula naj bi po njegovih besedah zmagal s pomočjo sistema, ki je Brazilijo spremenil v tiranijo.

"Jaz sem izvoljeni predsednik, kriminalci, ki so ukradli brazilske volitve, pa so del kriminalne organizacije, ki je vzpostavila tiranijo," je zapisal 45-letni senator in sin zaprtega nekdanjega predsednika Brazilije Jairja Bolsonara. V poznejši izjavi je svojo trditev nekoliko omilil in se označil za vodjo, ne več za predsednika, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bolsonaro je v drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji v nedeljo prejel 48,2 odstotka glasov, Lula pa 51,8 odstotka. Bolsonarova stranka je Lulovo zmago priznala.

Preberi še Bolsonaro z zasebnim letalom pobegnil v Miami, spremlja ga družina

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so bile brazilske volitve zelo nenavadne, vendar poudaril, da se ne bo vpletal. Trumpova vlada ima tesne vezi z Bolsonarom in njegovim očetom Jairjem, ki je v hišnem priporu zaradi poskusa državnega udara leta 2022, ko je prva tako izgubil volitve proti Luli. Tudi Trump še vedno ne priznava, da je leta 2020 izgubil predsedniške volitve proti Joeju Bidnu.

Korupcija in pranje denarja

Flavia Bolsonara v Braziliji preiskujejo zaradi domnevne korupcije in pranja denarja, z iztekom poslanske imunitete pa se je bližal tudi konec njegovega posebnega pravnega varstva.

Sodnik Alexandre de Moraes, ki je vodil tudi postopek proti Jairju Bolsonaru, mu je ukazal izročitev potnih listov - brazilskega in italijanskega - nakar je Bolsonaro z družino pobegnil iz države. V ZDA je odpotoval preko Argentine in Ekvadorja, poroča tiskovna agencija AFP.

Bolsonaro je prispel v Miami
Bolsonaro je prispel v Miami
FOTO: AP

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da so člane Bolsonarove družine ob prihodu pregledali in jim dovolili vstop v skladu z veljavnimi zakoni in postopki o priseljevanju.

Brazilska policija je v sredo sicer sporočila, da Bolsonara ne obravnava kot ubežnika. To bi namreč zapletlo odnose z ZDA, ker bi morala Brazilija potem zahtevati izročitev.

Televizijski posnetki so v sredo prikazali Bolsonara, njegovo ženo Fernando ter hčerki Carolino in Luizo pri izstopu iz zasebnega letala na letališču v Miamiju. Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem napovedalo, da bo družini izdalo vizume.

Lula je Bolsonarov odhod iz države označil za sramotnega. "Človek, ki se na skrivaj izmuzne iz svoje države, mora nekaj skrivati," je v torek dejal v prestolnici Brasilii na praznovanju svojega 81. rojstnega dne.

V Argentini so opozicijski poslanci zahtevali pojasnila, kako je Bolsonaru uspelo prečkati državo, potem ko je vlada sporočila, da je imel veljavne potovalne dokumente.

Financiranje še neobjavljenega filma

Ena od najodmevnejših preiskav proti Flaviu Bolsonaru se nanaša na financiranje še neobjavljenega biografskega filma Dark Horse o njegovem očetu Jairju, v katerem naj bi nekdanjega predsednika upodobil ameriški igralec Jim Caviezel.

Portal Intercept Brasil je maja objavil zvočne posnetke, na katerih naj bi Flavio Bolsonaro z bankirjem Danielom Vorcarom, ki je v priporu zaradi enega največjih finančnih škandalov v zgodovini Brazilije, dogovarjal približno 24 milijonov dolarjev za financiranje filma. Pred objavo posnetkov je Bolsonaro zanikal, da bi Vorcara poznal oziroma da bi ta financiral film.

Vrhovno sodišče je julija odredilo preiskavo financiranja filma, vključno s preverjanjem morebitne korupcije, pranja denarja in nezakonitega prenosa denarja čez mejo. Bolsonaro je pozneje priznal, da je Vorcaro financiral film, vendar je vztrajal, da je šlo za zasebni poslovni dogovor, ki je bil povsem zakonit.

Policija v ločeni preiskavi preverja tudi sum, da je Flavio Bolsonaro v sodelovanju s svojim tesnim prijateljem, odvetnikom Willerjem Tomazom pral denar in sredstva nezakonito prenašal v tujino.

Tudi njegov oče Jair Bolsonaro po porazu proti Luli leta 2022 ni priznal volilnega izida in je po ponesrečenem državnem udaru prav tako zapustil domovino, kamor se je vrnil tri mesece po Lulini prisegi.

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