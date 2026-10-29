Bolsonaro: Jaz sem izvoljeni predsednik, kriminalci so ukradli volitve

V odprtem pismu Brazilcem na omrežju X je Bolsonaro zatrdil, da je v nedeljo prišlo do odvratne volilne prevare, zmago predsednika Luiza Inacia Lule da Silve pa pripisal skorumpiranemu pravosodnemu sistemu. Lula naj bi po njegovih besedah zmagal s pomočjo sistema, ki je Brazilijo spremenil v tiranijo. "Jaz sem izvoljeni predsednik, kriminalci, ki so ukradli brazilske volitve, pa so del kriminalne organizacije, ki je vzpostavila tiranijo," je zapisal 45-letni senator in sin zaprtega nekdanjega predsednika Brazilije Jairja Bolsonara. V poznejši izjavi je svojo trditev nekoliko omilil in se označil za vodjo, ne več za predsednika, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bolsonaro je v drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji v nedeljo prejel 48,2 odstotka glasov, Lula pa 51,8 odstotka. Bolsonarova stranka je Lulovo zmago priznala.

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da so bile brazilske volitve zelo nenavadne, vendar poudaril, da se ne bo vpletal. Trumpova vlada ima tesne vezi z Bolsonarom in njegovim očetom Jairjem, ki je v hišnem priporu zaradi poskusa državnega udara leta 2022, ko je prva tako izgubil volitve proti Luli. Tudi Trump še vedno ne priznava, da je leta 2020 izgubil predsedniške volitve proti Joeju Bidnu.

Korupcija in pranje denarja

Flavia Bolsonara v Braziliji preiskujejo zaradi domnevne korupcije in pranja denarja, z iztekom poslanske imunitete pa se je bližal tudi konec njegovega posebnega pravnega varstva. Sodnik Alexandre de Moraes, ki je vodil tudi postopek proti Jairju Bolsonaru, mu je ukazal izročitev potnih listov - brazilskega in italijanskega - nakar je Bolsonaro z družino pobegnil iz države. V ZDA je odpotoval preko Argentine in Ekvadorja, poroča tiskovna agencija AFP.

Bolsonaro je prispel v Miami FOTO: AP

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da so člane Bolsonarove družine ob prihodu pregledali in jim dovolili vstop v skladu z veljavnimi zakoni in postopki o priseljevanju. Brazilska policija je v sredo sicer sporočila, da Bolsonara ne obravnava kot ubežnika. To bi namreč zapletlo odnose z ZDA, ker bi morala Brazilija potem zahtevati izročitev. Televizijski posnetki so v sredo prikazali Bolsonara, njegovo ženo Fernando ter hčerki Carolino in Luizo pri izstopu iz zasebnega letala na letališču v Miamiju. Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem napovedalo, da bo družini izdalo vizume. Lula je Bolsonarov odhod iz države označil za sramotnega. "Človek, ki se na skrivaj izmuzne iz svoje države, mora nekaj skrivati," je v torek dejal v prestolnici Brasilii na praznovanju svojega 81. rojstnega dne. V Argentini so opozicijski poslanci zahtevali pojasnila, kako je Bolsonaru uspelo prečkati državo, potem ko je vlada sporočila, da je imel veljavne potovalne dokumente.

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