Bolsonaro je moral predati potni list, države ne sme zapustiti

Po navedbah senatorja je odredbo izdal sodnik vrhovnega sodišča Alexandre de Moraes, ki je vodil tudi sodni postopek proti njegovemu očetu. Napovedal je, da se bo proti odločitvi pravno boril. "Izročiti bom moral potna lista, vendar se bom branil pred to absurdnostjo, ki je očiten poskus ustrahovanja," je poudaril in zatrdil, da se ne bo pustil utišati.

Kot je Bolsonaro povedal v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju Instagram, mu je policija sodno odredbo izročila, ko je v prestolnici Brasilii obiskal očeta, obsojenega nekdanjega predsednika Jairja Bolsonara , ki v povezavi s poskusom državnega udara po volitvah leta 2022 v hišnem priporu prestaja 27-letno zaporno kazen.

Ob tem ni pojasnil, na katero od preiskav proti njemu se nanaša sodna odredba. Domnevno naj bi šlo za preiskavo pranja denarja, povezano s podjetji in spletnimi športnimi stavami.

Časnika O Estado de S. Paulo in O Globo sta sicer tik pred drugim krogom volitev poročala, da je Bolsonaro predmet še ene preiskave zaradi domnevnega pranja denarja, povezanega z odvetnikom Willerjem Tomazom, ki velja za njegovega tesnega prijatelja. Bolsonaro očitke zavrača, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Proti njemu ločeno poteka tudi preiskavo zaradi domnevnega nezakonitega financiranja biografskega filma o njegovem očetu Dark Horse.

Po porazu v nedeljskem drugem krogu je Bolsonaro sprva napovedal, da si bo prizadeval za razveljavitev volitev, saj naj bi podaljšanje glasovanja na volilni dan koristilo Luli, čeprav je tudi sam zahteval tak ukrep.

Njegova Liberalna stranka (PL) je medtem ob kritikah na račun volilnega procesa in domnevnih nepravilnosti v kampanji izid volitev priznala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.