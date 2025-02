Bolsonaro obtožen poskusa udara, ki je vključeval načrt za zastrupitev Lule

Gonet trdi, da je v zaroti poleg Bolsonara sodelovalo še 33 drugih ljudi. "Člani kriminalne združbe so v predsedniški palači oblikovali načrt za napad na institucije, s katerim so želeli zrušiti sistem oblasti in demokratični red, ki ima zlovešče ime Zeleno in rumeno bodalo," je v obtožnici zapisal Gonet. "Načrt je bil zasnovan z vednostjo predsednika, ki se je z njim strinjal," je dodal.

Brazilski generalni tožilec Paulo Gonet je v torek ob vložitvi obtožnice dejal, da je nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro vedel in se strinjal z načrtom za zastrupitev svojega naslednika in aktualnega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve . To naj bi bil del poskusa državnega udara, s katerim se je želel obdržati na oblasti po porazu na volitvah leta 2022. Načrt naj bi vključeval tudi ustrelitev vrhovnega sodnika Alexandra de Moraesa , ki mu je pogosto nasprotoval.

Skrajno desničarski politik zanika obtožbe. "Obtožbe me niti malo ne skrbijo," je po poročanju Euronewsa dejal Bolsonaro. "Ste slučajno videli odlok o državnem udaru? Niste. Jaz tudi ne," je dodal.

Njegova odvetniška ekipa pravi, da so obtožbe sprejeli z "grozo in ogorčenjem". "Predsednik ni nikoli privolil v nobeno gibanje, ki bi imelo za cilj dekostrukcijo demokratične pravne države ali institucij, ki jo podpirajo," so dodali.

Bolsonarov sin Flavio Bolsonaro, ki je senator, je obtožbe označil za "prazne" in poudaril, da ni nobenih dokazov o nepravilnostih. Tožilstvo je obtožil, da služi "podlim Lulinim interesom".

Obtožnica temelji na zapisih, digitalnih datotekah, preglednicah in izmenjanih sporočilih, so poudarili v uradu generalnega tožilca. Gre za "zgodovinske" obtožbe, pravi Luis Henrique Machado, odvetnik kazenskega prava in profesor na univerzi IDP v Brasilii. Sam pričakuje, da bo vrhovno sodišče sprejelo obtožnico in da bi se sojenje nekdanjemu predsedniku lahko začelo še pred koncem prihodnjega leta.

Če bodo Bolsonara spoznali za krivega poskusa državnega udara in nasilne odprave demokratične vladavine prava, bi lahko bil obsojen na od 38 do 43 let zapora, piše The Guardian.