Bolsonaro odhaja za zapahe, zaprt bo 27 let

Brasilia, 26. 11. 2025 07.32 | Posodobljeno pred 43 minutami

Avtor
STA , D. S.
Brazilsko vrhovno sodišče je nekdanjemu predsedniku države Jairju Bolsonaru odredilo začetek prestajanja 27-letne zaporne kazni, na katero je bil obsojen septembra, ko je bil spoznan za krivega načrtovanja državnega udara. Pritožbe na odločitev niso več mogoče, je po poročanju tujih tiskovnih agencij odločil pristojni sodnik.

Jair Bolsonaro je bil septembra obsojen zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022 in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve. Načrt naj bi glede na ugotovitve sodišča spodletel zgolj zaradi nasprotovanja vojske.

Nekdanji predsednik, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, je sodni proces označeval za lov na čarovnice in se na obsodbo pritožil, a je vrhovno sodišče to v začetku meseca zavrnilo. V torek je sodnik Alexandre de Moraes razsodbo razglasil za dokončno.

Kazen bo 70-letni politik služil v celici na sedežu zvezne policije v Brasilii. Tam je Bolsonaro že od sobote v priporu, ker je sodišče ugotovilo nevarnost pobega. Tega naj bi glede na nekatere indice načrtoval med nočnim bdenjem, ki so ga njegovi podporniki pred njegovim domom organizirali v soboto.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro FOTO: Profimedia

Na zaslišanju v nedeljo je Bolsonaro priznal, da je poskušal odpreti ohišje elektronske zapestnice, a da se je nato spametoval. Zanikal je, da bi nameraval pobegniti, in zatrdil, da je deloval v paranoji, ki naj bi jo povzročila zdravila, ki jih jemlje.

Sodišče je za nekdanjega brazilskega predsednika odredilo celovito zdravstveno oskrbo, potem ko so njegovi zdravniki zatrdili, da trpi za vse več zdravstvenimi težavami.

Kazni je v torek začelo prestajati tudi pet obsojenih skupaj z Bolsonarom, med njimi nekdanji vojaški generali in ministri. Obsojeni so bili na med 19 in 26 let zapora.

bolsonaro kazen zapor brazilija
Uroš
26. 11. 2025 08.21
Bo moral Trump posredovati.
ThorStorm666
26. 11. 2025 08.20
+2
V Braziliji je na pohodu levičarsko zlo
DirtySanchez
26. 11. 2025 08.18
+1
Če je kriv, je odločitev pravilna, pomeni pravna država deluje. Pri nas bi zagotovo dobil samo pogojno kazen, ker pač pri nas pravna država ne deluje oziroma zakoni veljajo le za navadno rajo.
MasteRbee
26. 11. 2025 08.15
+1
To ni Francija, kjer elita "sedi" potem en teden.
Sloale
26. 11. 2025 08.14
+1
Bravo tako je treba!!!
Pomlad 88
26. 11. 2025 08.13
+5
Komunist Lula ne izbira sredstev, da odstrani politične nasprotnike, Brazilja pa se vse bolj pogreza v represijo in revščino po vzoru Venezuele
biggbrader
26. 11. 2025 08.12
+4
Toliko bo fasala tudi Ga. Grgurević, ko se oblast zamenja.
zaba67
26. 11. 2025 08.07
+3
seveda ga je dala zapreti skrajno levičarska oblast, ki ima vedno travme pred državnim udarom...
jedupančpil
26. 11. 2025 08.00
+2
eh v ... ga bo dobil potem bo pa kmalu zunaj :)
