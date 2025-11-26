Bolsonaro odhaja za zapahe, zaprt bo 27 let

Jair Bolsonaro je bil septembra obsojen zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah leta 2022 in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve. Načrt naj bi glede na ugotovitve sodišča spodletel zgolj zaradi nasprotovanja vojske.

Nekdanji predsednik, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, je sodni proces označeval za lov na čarovnice in se na obsodbo pritožil, a je vrhovno sodišče to v začetku meseca zavrnilo. V torek je sodnik Alexandre de Moraes razsodbo razglasil za dokončno.

Kazen bo 70-letni politik služil v celici na sedežu zvezne policije v Brasilii. Tam je Bolsonaro že od sobote v priporu, ker je sodišče ugotovilo nevarnost pobega. Tega naj bi glede na nekatere indice načrtoval med nočnim bdenjem, ki so ga njegovi podporniki pred njegovim domom organizirali v soboto.