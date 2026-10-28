Bolsonaro pobegnil iz Brazilije in prispel v Miami

Flavio and Jair Bolsonaro FOTO: AP

Flavio Bolsonaro naj bi iz Brazilije, kjer proti njemu potekajo kazenske preiskave, pobegnil, potem ko je izgubil nedeljske volitve proti Luisu Inaciu Luli da Silvi. V ponedeljek mu je sodnik vrhovnega sodišča Brazilije Alexandre de Moraes, ki je vodil tudi sodni postopek proti njegovemu očetu Jairju Bolsonaru, ukazal predajo potnega lista in mu prepovedal oditi iz države. Flavio Bolsonaro je v uvodnem odzivu na odločitev sodnika zatrdil, da bo ostal v Braziliji in tam vodil opozicijo proti Luli.

State Department mu je izdal vizo

V torek so brazilski in ameriški mediji poročali, da je Bolsonaro zapustil Brazilijo, State Department pa mu je izdal vizo za vstop v državo, ki jo vodi vlada njegovega zaveznika Donalda Trumpa. AP navaja, da je visoki uradnik zunanjega ministrstva v torek pod pogojem anonimnosti povedal, da bo vizume za ZDA dobila tudi družina Bolsonara.

Podporniki Luiza Inacia Lula da Silva na ulicah FOTO: AP