Bolsonaro pobegnil iz Brazilije in prispel v Miami

Flavio Bolsonaro naj bi iz Brazilije, kjer proti njemu potekajo kazenske preiskave, pobegnil, potem ko je izgubil nedeljske volitve proti Luisu Inaciu Luli da Silvi.
V ponedeljek mu je sodnik vrhovnega sodišča Brazilije Alexandre de Moraes, ki je vodil tudi sodni postopek proti njegovemu očetu Jairju Bolsonaru, ukazal predajo potnega lista in mu prepovedal oditi iz države.
Flavio Bolsonaro je v uvodnem odzivu na odločitev sodnika zatrdil, da bo ostal v Braziliji in tam vodil opozicijo proti Luli.
State Department mu je izdal vizo
V torek so brazilski in ameriški mediji poročali, da je Bolsonaro zapustil Brazilijo, State Department pa mu je izdal vizo za vstop v državo, ki jo vodi vlada njegovega zaveznika Donalda Trumpa.
AP navaja, da je visoki uradnik zunanjega ministrstva v torek pod pogojem anonimnosti povedal, da bo vizume za ZDA dobila tudi družina Bolsonara.
O Globo je sinoči na podlagi trditev senatorjevih neimenovanih zaveznikov poročal, da je Eduardo Bolsonaro odpotoval iz Teksasa v Miami, kjer je na letališču sprejel brata in njegovo družino.
Brazilski mediji so poročali, da v stik z Bolsonarom niso mogli stopiti niti njegovi zavezniki, Argentina pa je zanikala, da bi Bolsonaro vstopil v njihovo državo, poroča AP.
Zadnji zaveznik, ki se je pogovarjal s Flaviom Bolsonarom, je bil njegov nekdanji koordinator volilne kampanje Rogerio Marinho, ki je v torek zjutraj prejel sporočilo od senatorja, ki je zapisal, da si mora urediti misli, nato pa ga ni bilo več mogoče doseči, je poročal O Globo.
Na sestanku z zavezniki in odvetniki naj bi senator v ponedeljek deloval zmedeno in prestrašeno. Svetovali so mu, naj ostane v Braziliji in kot naslednik svojega očeta vodi opozicijsko gibanje.
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