Begosumen Bolsonaro s sledilno napravo še pod 24-urnim nadzorom

Sodnik je za nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je že v hišnem priporu, odredil dodatni 24-urni nadzor zaradi begosumnosti. V njegovi rezidenci so namreč našli osnutek pisma z vlogo za azil v Argentini. Bolsonaroju, ki mu grozi 40 let zapora, sodijo za poskus državnega udara.

Okoli rezidence Bolsonara so po novem 24 ur na dan razporejene policijske patrulje. Sodnik Alexandre de Moraes je namreč odločil, da obstaja nevarnost, da bi Bolsonaro pobegnil iz države, saj se bliža zaključek sojenja. 70-letnik je sicer že v hišnem priporu, kjer ga nadzorujejo z elektronsko napravo na gležnju.

Rezidenca Jaira Bolsonara FOTO: AP icon-expand

Odločitev sodnika temelji tudi na policijskem poročilu, v katerem so kriminalisti v Bolsonarovem domovanju našli osnutek pisma iz leta 2024, v katerem je Bolsonaro zaprosil za azil v Argentini. Nekdanjemu brazilskemu predsedniku grozi 40-letna zaporna kazen zaradi poskusa državnega udara leta 2022, ko je na volitvah izgubil proti Luli da Silvi.

Jair Bolsonaro FOTO: AP icon-expand

Pritiski sina iz tujine