Begosumen Bolsonaro s sledilno napravo še pod 24-urnim nadzorom

Okoli rezidence Bolsonara so po novem 24 ur na dan razporejene policijske patrulje. Sodnik Alexandre de Moraes je namreč odločil, da obstaja nevarnost, da bi Bolsonaro pobegnil iz države, saj se bliža zaključek sojenja.
70-letnik je sicer že v hišnem priporu, kjer ga nadzorujejo z elektronsko napravo na gležnju.
Odločitev sodnika temelji tudi na policijskem poročilu, v katerem so kriminalisti v Bolsonarovem domovanju našli osnutek pisma iz leta 2024, v katerem je Bolsonaro zaprosil za azil v Argentini.
Nekdanjemu brazilskemu predsedniku grozi 40-letna zaporna kazen zaradi poskusa državnega udara leta 2022, ko je na volitvah izgubil proti Luli da Silvi.
Pritiski sina iz tujine
Sodnik je ob tem opozoril tudi na morebitni vpliv Bolsonarovega sina Eduarda, ki trenutno živi v ZDA. Tam naj bi si močno prizadeval za ameriški pritisk na Brazilijo tudi prek administracije Donalda Trumpa. ZDA so sicer pred kratkim uvedle 50-odstotne carine na tekstil, stroje, hrano in kemične izdelke iz Brazilije. Trump pa je sojenje Bolsonaru označil za lov na čarovnice.
Bolsonaro obtožbe zanika, razsodba pa naj bi bila znana v prihodnjih tednih.
