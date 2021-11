Bolsonaro postal častni meščan Anguillara, dogodek spremljali tudi protesti

"Zelo sem vesel in ganjen, da sem tu," je povedal 66-letnik ob prejemu naziva. Iz kraja v bližini Padove prihajajo predniki Bolsonara, ki so se preselili v Južno Ameriko.

Brazilskega predsednika je ob prihodu pričakala skupina vzklikajočih ljudi, dogajanje pa so pospremili tudi protesti. Po podatkih lokalnih oblasti se je okoli 200 ljudi zbralo na protestu pred mestno hišo, zaradi česar je Bolsonaro spremenil svoj dnevni red in odpovedal obisk v mestni hiši.

Bolsonaro, ki se je v Italiji udeležil vrha G20, se bo v torek srečal s predsednikom desne Lige Matteom Salvinijem.

Brazilski mediji so medtem poročali, da so bili varnostniki Bolsonara nasilni do brazilskih novinarjev, ki so pokrivali vrh G20. Med drugim naj bi odrinili in udarili televizijskega novinarja Leonarda Monteira, ki ga je zanimalo, zakaj Bolsonara ni bilo na več dogodkih z voditelji. Med drugim ga ni na skupinski fotografiji pri vodnjaku Trevi. Brazilska vlada ali italijanska policija se na domnevno nasilje še nista odzvali.