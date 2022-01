Bolsonaro pristal v bolnišnici

Brazilskega predsednika Jaira Bolsonara so v ponedeljek sprejeli v bolnišnico zaradi bolečin v trebuhu, je z Bahamov povedal njegov zdravnik Antonio Luiz Macedo.

Kot je znano, je bil Bolsonaro zaradi resnih črevesnih težav v bolnišnici že julija lani. 66-letnik je namreč deset dni trpel vztrajno kolcanje. Odkar so ga leta 2018 med kampanjo zabodli v črevesje, so zdravniki zaskrbljeni glede zdravja skrajno desničarskega voditelja. Bolsonaro je bil namreč v napadu hudo ranjen in je izgubil 40 odstotkov krvi. Od takrat je imel več operacij. Bolsonaro je bil julija lani v bolnišnici štiri dni, po zdravljenju črevesne okluzije, ko ni potreboval operacije, pa se je vrnil domov.