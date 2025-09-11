Svetli način
Tujina

Bolsonaro spoznan za krivega: načrtoval državni udar

Brasil, 11. 09. 2025 21.14 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
2

Nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara so spoznali za krivega načrtovanja državnega udara. Slednje so potrdili trije od petih sodnikov vrhovnega sodišča. Grozi mu več desetletij zapora.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro FOTO: AP

70-letnega nekdanjega predsednika Brazilije Jaira Bolsonara so trije od petih sodnikov vrhovnega sodišča spoznali za krivega načrtovanja državnega udara. 

En sodnik je sicer Bolsonara oprostil, zadnji sodnik pa še ni glasoval, vendar je navadna večina dovolj za obsodbo nekdanjega predsednika, ki mu zdaj grozi več desetletij zapora. Obsodba bo izrečena v petek.

Po porazu na volitvah leta 2022 proti Luizu Ináciu Luli da Silvi je namreč želel z zaroto ohraniti oblast v državi. Čeprav zaroti ni uspelo pridobiti zadostne podpore vojske, so Bolsonarovi podporniki vseeno 8. januarja 2023 napadli vladno stavbo, so po poročanju BBC ugotovili sodniki.

jair bolsonaro brazilija državni udar
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
11. 09. 2025 21.47
Bil je spoznan za krivega,ker je nasprotnik ameriškega klovna oranžnega trumpa.Na žalost bodo obžalovali,ker ga niso poslušali,ko bodo spoznali kam jih je pahnil trump.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
11. 09. 2025 21.19
+0
Kaj pa levi diktator ?
ODGOVORI
1 1
24ur.com
