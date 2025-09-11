Bolsonaro spoznan za krivega: načrtoval državni udar

70-letnega nekdanjega predsednika Brazilije Jaira Bolsonara so trije od petih sodnikov vrhovnega sodišča spoznali za krivega načrtovanja državnega udara.

En sodnik je sicer Bolsonara oprostil, zadnji sodnik pa še ni glasoval, vendar je navadna večina dovolj za obsodbo nekdanjega predsednika, ki mu zdaj grozi več desetletij zapora. Obsodba bo izrečena v petek.

Po porazu na volitvah leta 2022 proti Luizu Ináciu Luli da Silvi je namreč želel z zaroto ohraniti oblast v državi. Čeprav zaroti ni uspelo pridobiti zadostne podpore vojske, so Bolsonarovi podporniki vseeno 8. januarja 2023 napadli vladno stavbo, so po poročanju BBC ugotovili sodniki.