Bolsonaro tovornjakarje, ki protestirajo, pozval: Sprostite ceste

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je voznike tovornjakov, ki, nezadovoljni zaradi njegovega poraza na nedeljskih volitvah, protestirajo in blokirajo ceste po državi, pozval, naj sprostijo promet in najdejo drug način za izražanje svojega nezadovoljstva.

Privrženci skrajno desnega voditelja Jairja Bolsonara se zbirajo pred vojaškimi objekti v večjih brazilskih mestih in blokirajo avtoceste v več kot polovici zveznih držav. Protesti se nadaljujejo predvsem v Sao Paulu, Riu de Janeiru in prestolnici Brasilia. Demonstracije v Sao Paulu je zaznamovalo tudi nasilje, ko je motorist zapeljal v množico protestnikov in poškodoval najmanj sedem ljudi. Po podatkih policije se je število cestnih blokad po vsej državi v sredo zmanjšalo z 271 na 146. Blokade so sicer povzročile motnje po vsej Braziliji. Glavno letališče v Sao Paulu je zaradi protestov odpovedalo 48 letov.

Bolsonaro, ki je včeraj prekinil dvodnevni molk, je svojim privržencem sporočil, da blokada cest ni del legitimnih protestov. "Vem, da ste vznemirjeni ... Tudi jaz sem. Vendar moramo imeti pokončne glave. Želim vas pozvati, da sprostite ceste. Blokiranje cest ovira našo pravico, da pridemo in odidemo, kar je zapisano v naši ustavi," je dejal v videoposnetku, ki ga je objavil na svojem Twitter profilu. Protestnike je spodbudil, naj poiščejo druge načine demonstracij, in pozdravil različne shode, ki so potekali v njegovo podporo, na katerih so ljudje izobešali brazilske zastave in vzklikali slogane proti njegovemu nasprotniku. Nekateri so pozvali tudi k vojaškemu posredovanju, da bi Bolsonaro ostal na oblasti. "To je zelo dobrodošlo in je del demokracije," je dejal.

Kot je znano, številni zagrizeni Bolsonarovi podporniki zavračajo izid nedeljskega drugega kroga predsedniških volitev, v katerem je nekdanji predsednik Luiz Inácio Lula da Silva tesno zmagal s 50,9 % veljavnih glasov. Jezni zaradi rezultata so vozniki tovornjakov postavili blokade po vsej državi. Te trajajo že tri dni in povzročajo precejšnje motnje v transportu blaga, med drugim tudi hrane in goriva.