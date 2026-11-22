Jairja Bolsonara, ki je sicer v hišnem priporu, so v bolnišnico sprejeli v petek. Zdravniki so mu diagnosticirali akutno zaporo črevesja, zaradi česar so mu vstavili želodčno sondo za zagotavljanje prehranske podpore.

Sodnik brazilskega vrhovnega sodišča je ob Bolsonarovi hospitalizaciji tudi odobril obiske njegovih otrok v času njegovega zdravljenja. Obiski bodo dovoljeni brez mobilnih telefonov in kamer.

Nekdanji brazilski predsednik, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, se že več let spopada z zdravstvenimi težavami v predelu trebuha. Te so se začele po tem, ko so ga leta 2018 med predvolilno kampanjo zabodli, zaradi česar je prestal več operacij.