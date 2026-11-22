Jairja Bolsonara, ki je sicer v hišnem priporu, so v bolnišnico sprejeli v petek. Zdravniki so mu diagnosticirali akutno zaporo črevesja, zaradi česar so mu vstavili želodčno sondo za zagotavljanje prehranske podpore.
Sodnik brazilskega vrhovnega sodišča je ob Bolsonarovi hospitalizaciji tudi odobril obiske njegovih otrok v času njegovega zdravljenja. Obiski bodo dovoljeni brez mobilnih telefonov in kamer.
Nekdanji brazilski predsednik, ki je državo vodil med letoma 2019 in 2022, se že več let spopada z zdravstvenimi težavami v predelu trebuha. Te so se začele po tem, ko so ga leta 2018 med predvolilno kampanjo zabodli, zaradi česar je prestal več operacij.
Skrajno desni Bolsonaro je bil lani obsojen na 27 let zapora zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah, na katerih je leta 2022 zmagal Luiz Inacio Lula da Silva. Po več mesecih v zaporu so ga marca zaradi zdravstvenih težav premestili v hišni pripor.
V zadnjem obdobju se je v brazilsko politično dogajanje vključil tudi Bolsonarov najstarejši sin Flavio, ki se je na nedavnih predsedniških volitvah pomeril z Lulo, a mu dolgoletnega levičarskega voditelja ni uspelo premagati. Kmalu po volitvah je z ožjo družino pobegnil v ZDA.
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