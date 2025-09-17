Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Bivši predsednik v bolnišnici: zaradi napadov kolcanja nehal dihati, nato bruhal

Brasilia, 17. 09. 2025 06.50 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je bil prejšnji teden obsojen zaradi poskusa državnega udara, so v torek iz hišnega pripora prepeljali v bolnišnico, potem ko mu je postalo slabo, ob sklicevanju na izjavo njegovega sina poročajo tuje tiskovne agencije.

70-letni nekdanji predsednik Jair Bolsonaro je dobil napade kolcanja, zaradi katerih je za nekaj sekund prenehal dihati, nato pa je bruhal, je novinarjem v bolnišnici v prestolnici Brasilia povedal njegov sin Flavio Bolsonaro. "Je stabilen, vendar ne zgleda dobro," je senator dejal o svojem očetu, ki je bil sicer v zadnjih letih večkrat operiran.

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro FOTO: AP

Zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa je brazilsko vrhovno sodišče prejšnji teden obsodilo na več kot 27 let zapora zaradi poskusa državnega udara in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve po porazu na predsedniških volitvah leta 2022.

Njegov zdravnik Claudio Birolini je konec tedna dejal, da je nekdanji predsednik precej šibak in da je verjetno zaradi slabe prehrane v zadnjem mesecu dobil rahlo anemijo.

Bolsonaro je sicer že od avgusta v hišnem priporu v svoji rezidenci v Brasilii. Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni udeležil izreka sodbe vrhovnega sodišča.

Preberi še 27 let za Bolsonara, Trump zelo nezadovoljen

Njegovi odvetniki so napovedali pritožbo, njegovi zavezniki v kongresu pa si prizadevajo za sprejem resolucije o pomilostitvi. Njegovi odvetniki bodo sodišče v skrajnem primeru zaprosili, naj mu omogoči prestajanje kazni v hišnem priporu.

Trump je skušal zaveznika rešiti s pritiskom na brazilsko vlado in sodni sistem. Uvedel je 50-odstotne carine na uvoz iz Brazilije, kar je v ameriških trgovinah že povišalo cene kave. Njegova vlada je uvedla tudi sankcije proti enemu od vrhovnih sodnikov.

jair bolsonaro brazilija bolnišnica
Naslednji članek

53.000 turističnih stanovanj v Španiji bodo vrnili prebivalcem

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256