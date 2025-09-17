Bivši predsednik v bolnišnici: zaradi napadov kolcanja nehal dihati, nato bruhal

70-letni nekdanji predsednik Jair Bolsonaro je dobil napade kolcanja, zaradi katerih je za nekaj sekund prenehal dihati, nato pa je bruhal, je novinarjem v bolnišnici v prestolnici Brasilia povedal njegov sin Flavio Bolsonaro . "Je stabilen, vendar ne zgleda dobro," je senator dejal o svojem očetu, ki je bil sicer v zadnjih letih večkrat operiran.

Zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa je brazilsko vrhovno sodišče prejšnji teden obsodilo na več kot 27 let zapora zaradi poskusa državnega udara in zarote za umor sedanjega predsednika Luisa Inacia Lule da Silve po porazu na predsedniških volitvah leta 2022.

Njegov zdravnik Claudio Birolini je konec tedna dejal, da je nekdanji predsednik precej šibak in da je verjetno zaradi slabe prehrane v zadnjem mesecu dobil rahlo anemijo.

Bolsonaro je sicer že od avgusta v hišnem priporu v svoji rezidenci v Brasilii. Zaradi zdravstvenih težav se tudi ni udeležil izreka sodbe vrhovnega sodišča.