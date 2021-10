Bolsonaro z vetom nad zakon za brezplačne tampone in vložke v Braziliji

Brazilci in Brazilke so ogorčeni zaradi odločitve predsednika Jaira Bolsonara, da bo blokiral načrt za razdeljevanje brezplačnih higienskih vložkov in tamponov prikrajšanim dekletom in ženskam. Zaradi odločitve po ocenah v šolo, v času menstruacije, ne bo več hodila vsaka četrta deklica.

icon-expand Jair Bolsonaro FOTO: AP

Bolsonaro je vložil veto na del zakona, ki bi z brezplačnimi sanitarnimi izdelki preskrbel ranljive skupine, med drugim tudi brezdomke, zapornice in najstnice iz šibkejših socialnih okolij, ki obiskujejo državne šole. Zakon, ki je del večjega svežnja zakonov za spodbujanje menstrualnega zdravja, ki so ga odobrili zakonodajalci, naj bi pomagal več kot 5,6 milijona ženskam. Tabata Amaral iz brazilske socialistične stranke (PSB) in ena od 34 medstrankarskih zveznih poslank, ki je bila soavtorica zakona, je dejala, da je predsednik prejšnji teden z vetom na načrt pokazal svoj "prezir do dostojanstva ranljivih žensk". "Bolsonaro pravi, da je projekt v nasprotju z javnim interesom. Jaz pravim, da je v nasprotju z javnim interesom to, da dekleta izgubijo približno šest tednov šole na leto, ker imajo menstruacijo," je za Guardian dejala Amaralova. Je ena od številnih politikov in drugih skupin, ki so ogorčeni zaradi predsednikove utemeljitve veta. Med drugim je dejal, da bi razdeljevanje brezplačnih sanitarnih izdelkov revnim dekletom in ženskam "določeni skupini ljudi dal privilegije". Mnogi so na spletu svojo jezo izrazili z uporabo oznake #LivreParaMenstruar (živeti z menstruacijo).

icon-expand Sanitarni izdelki FOTO: Dreametime

"Si predstavljate, da bi morali namesto tampona ali vložka uporabljati papir ali časopis? Jacqueline Moraes, viceguvernerka jugovzhodne zvezne države Espírito Santo, je na enega od družbenih omrežij zapisala: "Ali je" 'privilegij', da ima revna ženska pravico do tampona? Ne! To je socialna politika, javno zdravje!" "Veto je absurden in nečloveški," je dejala Rozana Barroso, predsednica brazilske zveze dijakov (UBES). "Mnogim učenkam je šolanje onemogočeno, saj zato, ker nimajo higienskih vložkov, nehajo obiskovati šolo," je dejala. "Si predstavljate, da bi morali namesto tampona ali vložka uporabljati papir ali časopis? To je huda resničnost, zlasti med mladimi. Sredi pandemije in poslabšanja socialne neenakosti so se te razmere še poslabšale," je zatrdila. 4 milijone deklet v šoli nima ustreznih higienskih sredstev Maja je poročilo, ki so ga pripravili otroški sklad Združenih narodov (ZN), Unicef in Organizacija za varstvo človekovih pravic UNFPA, pokazalo, da 713.000 deklet v Braziliji živi brez dostopa do kopalnice. Približno 4 milijone deklet v šoli nima ustreznih higienskih sredstev, na primer higienskih vložkov in mila, najmanj 200.000 deklet pa nima dostopa niti do minimalnih higienskih sredstev, na primer kopalnic.

icon-expand Šola v Braziliji FOTO: Shutterstock