Bolsonaro zapustil državo: se izogiba aretaciji ali je zgolj obiskal Trumpa?

Brazilski predsednik v odhajanju Jair Bolsonaro se je včeraj s solznimi očmi in čustvenim nagovorom poslovil od državljank in državljanov. Oktobra ga je namreč v predsedniški tekmi premagal Luiz Inacio Lula da Silva, mandat mu začne veljati z novim letom.

V govoru je dejal, so "izgubili bitko, ne pa tudi vojne. Svet se s 1. januarjem ne bo končal." Dodal je, da je dva meseca tiho iskal načine, da ostane predsednik države, ki ji je posvetil svoje življenje. Obsodil je grožnje svojih privržencev z bombnimi napadi in dejal, da ni čas za napade, ampak izgradnjo opozicije prihodnji vladi.

Brazilski mediji poročajo, da so se med njegovim poslovilnim nagovorom privrženci pred predsedniško palačo zgražali in ga zmerjali s strahopetcem in izdajalcem.