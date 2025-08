Bolsonaro v hišnem priporu, za Trumpa to nov izgovor za višje carine?

Brazilski vrhovni sodnik Alexandre de Moraes je v ponedeljek izrekel hišni pripor za nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, obtoženega načrtovanja državnega udara. Kot je pojasnil, se je za to odločil, ker je Bolsonaro kršil prepoved uporabe družbenih omrežij. ZDA so nove omejitve za Bolsonara obsodile.

Bolsonaro je pred vrhovnim sodiščem obtožen, da se je s svojimi zavezniki zarotil za nasilno razveljavitev rezultatov volitev leta 2022, ki jih je izgubil proti predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi. Zdaj pa je Bolsonaro končal v hišnem priporu, saj naj bi kršil pogoje pred sojenjem, poroča BBC. Obtožujejo ga kršenja pogojev pred sojenjem, in sicer da je Donalda Trumpa prosil, naj posreduje in se vmeša v njegov primer. Ta pa je nato sodni proces poimenoval 'lov na čarovnice' in ga uporabil kot opravičilo za uvedbo 50-odstotnih carin na nekatere brazilske izdelke.

State Department je obsodil odločitev o hišnem priporu, ki jo je sprejel sodnik Alexandre de Moraes in dejal, da ta uporablja brazilske institucije za utišanje opozicije in ogrožanje demokracije. Napovedali so tudi odgovor ZDA. Podrobnosti niso navedli, čeprav je Trump dejal, da bi ZDA lahko uvedle še višje tarife na uvoženo brazilsko blago. Moraes je v ponedeljek Bolsonaru prepovedal uporabo mobilnega telefona in sprejemanje obiskovalcev, razen odvetnikov in tistih, ki jim to dovoli sodišče.